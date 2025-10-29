Quarta, 29 de Outubro de 2025
12°C 16°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Theatro Municipal do Rio exibe Frida até o dia 31

Claudia Mota e Márcia Jaqueline se revezam no palco

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
29/10/2025 às 11h29
Theatro Municipal do Rio exibe Frida até o dia 31
© Fernando Frazão/Agência Brasil

O Theatro Municipal do Rio de Janeiro encerra a partir desta quarta-feira (29) o espetáculo Frida , do coreógrafo carioca Reginaldo Oliveira, em sua estreia na América Latina.

As primeiras bailarinas do Municipal, Claudia Mota e Márcia Jaqueline, se revezam no papel da pintora mexicana Frida Kahlo. O balé tem supervisão artística de Hélio Bejani e Jorge Teixeira, com direção geral de Hélio Bejani. As sessões estão programadas para os dias 29, 30 e 31 deste mês, às 19h, com classificação etária de 12 anos. Os ingressos podem ser adquiridos na bilheteria do teatro ou através do site .

Em entrevista à Agência Brasil , o coreógrafo Reginaldo Oliveira informou que essa é sua primeira coreografia para o balé do Theatro Municipal do Rio, onde também atuou como bailarino. “Foi um sonho, porque saí de uma comunidade do Rio”, lembrou. Há cerca de 20 anos, ele trabalha como diretor de balé e coreógrafo da companhia Salzburg Landestheater , na Áustria.

Para criar o espetáculo Frida , Reginaldo pesquisou sobre a vida da artista plástica em livros, fotos e cartas escritas por ela. “Para mim, foi muito importante entrar nesse mundo (de Frida), tentar me conectar e tirar de dentro para fora elementos que mostrassem ao público a força daquela mulher, que, apesar de ter sofrido um acidente terrível, que resultou em mais de 30 cirurgias, transformou essa dor em arte”.

Antes de ensaiar com os bailarinos, ele se reuniu com o corpo de baile do Municipal do Rio, e apresentou Frida e sua obra em livros, fotos, pinturas e textos, fazendo um verdadeiro laboratório.

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

Força e superação

Para o coreógrafo, Frida tem uma força “descomunal”. Por isso, o balé é inspirado na força dessa artista e suas origens. “Eu trago nesse balé o acidente, mas trago também a superação, que é muito importante para nós, seres humanos. Ela decide viver, lutar por seus ideais. É uma mulher muito avançada para seu tempo. Frida é muito atual, ela vive entre nós. O balé mostra que temos que seguir em frente; que temos momentos de dor, mas temos que lutar. E sermos verdadeiros”.

Foi sempre um sonho de Reginaldo voltar como coreógrafo ao Municipal do Rio, mostrando sua experiência de mais de 20 anos. Durante o espetáculo, as bailarinas Sophia Palma e Tabata Salles trazem para o palco uma espécie de autorretrato de Frida Kahlo, que transformou o tempo que passou na cama, após as inúmeras cirurgias, em pinturas dela própria. “Ela se transformou em arte”, analisou o coreógrafo.

Origens

Oriundo da comunidade da Maré, na zona norte do Rio, Reginaldo Oliveira iniciou sua formação em dança na capital fluminense, estudando com Jorge Teixeira. Em 1998, conquistou o primeiro lugar no Concurso de Balé Russo, em São Paulo, e recebeu uma bolsa de estudos para a Academia Estatal de Coreografia do Balé Bolshoi, em Moscou.

Dois anos depois, ingressou na companhia do Theatro Municipal do Rio de Janeiro, sob a direção de Richard Cragun, sendo promovido a solista em 2003. Em 2006, transferiu-se para a Alemanha, integrando o Badisches Staatsballett Karlsruhe , dirigido por Birgit Keil.

Reginaldo é fascinado por figuras femininas, tendo feito coreografias sobre Medeia e Anne Frank. Desde 2017, vive e trabalha em Salzburgo, na Áustria.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Geral Há 18 minutos

Governo do Rio estima 119 mortes; moradores retiram corpos da mata

Secretário de Polícia Civil defende ação legítima do Estado

 © Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
Geral Há 18 minutos

Governo ampliará trecho da ferrovia Transnordestina em Pernambuco

Obras ligarão Salgueiro ao Porto de Suape; edital sai na sexta-feira

 © Fernando Frazão/Agência Brasil
Geral Há 1 hora

Castro: operação foi "sucesso" e policiais mortos foram únicas vítimas

Para governador, Rio é o epicentro do problema de segurança pública

 © Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
Geral Há 2 horas

Governo oferecerá cursos gratuitos para obtenção de CNH

Um novo mercado será formado para os instrutores, diz ministro

 © Tomaz Silva/Agência Brasil
Geral Há 2 horas

Ativistas denunciam "massacre" em ação policial no Rio

Número de mortos deixa população chocada

Tenente Portela, RS
15°
Tempo nublado
Mín. 12° Máx. 16°
15° Sensação
3.31 km/h Vento
79% Umidade
86% (0.37mm) Chance chuva
05h46 Nascer do sol
18h51 Pôr do sol
Quinta
21° 10°
Sexta
24° 11°
Sábado
29° 13°
Domingo
25° 17°
Segunda
27° 17°
Últimas notícias
Tecnologia Há 10 minutos

Fenasbac e Coalizão pelo Impacto lançam Next Impact DF
Saúde Há 10 minutos

Outubro Rosa: Maternidade Carmela Dutra intensifica exames de mamografia para prevenção do câncer de mama
Esportes Há 10 minutos

Celso Neto encerra temporada de estreia na IMSA TCR, nos EUA
Câmara Há 10 minutos

Deputados defendem uso responsável da inteligência artificial na segurança pública
Geral Há 10 minutos

Governo do Rio estima 119 mortes; moradores retiram corpos da mata

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari DORNELES E A TRILHADEIRA DO CARTEADO
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,35 -0,22%
Euro
R$ 6,22 -0,37%
Peso Argentino
R$ 0,00 +2,94%
Bitcoin
R$ 631,900,78 -0,99%
Ibovespa
148,863,31 pts 0.97%
Mega-Sena
Concurso 2933 (28/10/25)
01
18
22
42
48
50
Ver detalhes
Quina
Concurso 6864 (28/10/25)
06
18
55
58
78
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3524 (28/10/25)
02
03
04
05
07
09
12
13
14
15
16
17
18
22
24
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2841 (27/10/25)
00
07
08
10
13
16
24
26
31
37
39
41
42
43
52
57
70
73
75
82
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2878 (27/10/25)
04
08
27
32
37
40
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias