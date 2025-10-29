Renault Kwid capota em Seberi durante chuva

Um acidente de trânsito chamou atenção no final da tarde de terça-feira, 28 de outubro de 2025, em Seberi. Um Renault Kwid branco, ocupado por um casal de Canoas, capotou na Avenida General Flores da Cunha, nas proximidades das Lojas Becker, sem causar ferimentos aos ocupantes.

O veículo trafegava no sentido Centro–Bairro Boca da Picada quando o condutor perdeu o controle da direção, por razões ainda não esclarecidas. O automóvel capotou e parou com as rodas voltadas para cima, gerando susto entre os transeuntes.

A chuva que atingia a região no momento do acidente pode ter prejudicado a visibilidade e contribuído para a ocorrência. Apesar do impacto, ninguém se feriu.

A Brigada Militar realizou o atendimento da ocorrência, controlou o trânsito e adotou medidas de segurança. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) também esteve no local, prestando apoio e avaliando as condições das vítimas.