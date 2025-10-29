Quarta, 29 de Outubro de 2025
12°C 16°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

CNJ orienta juízes a não aceitarem diligências pedidas pela PM

Pedidos devem passar antes pelo Ministério Público

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
29/10/2025 às 10h53
CNJ orienta juízes a não aceitarem diligências pedidas pela PM
© Rafa Neddermeyer/Agência Brasil

O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) aprovou na sessão de terça-feira (28), por unanimidade, uma recomendação para orientar todos os magistrados da área criminal a não aceitarem pedidos feitos diretamente pela Polícia Militar (PM), sem a ciência do Ministério Público (MP).

O texto reforça que a PM não tem atribuição para conduzir investigações nem solicitar diligências como de busca e apreensão em residências, exceto no caso de crimes militares praticados por seus próprios membros.

A medida foi aprovada após a Associação dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo (ADPESP) ter levado ao conhecimento do CNJ a concessão de diversos mandados de busca e apreensão pedidos ao Judiciário paulista diretamente pela PM-SP, sem o conhecimento do MP.

Nos autos do processo constam casos como a prisão de um suspeito por roubo em Bauru (SP), investigações na Cracolândia, na capital paulista, e a invasão e busca feita em um imóvel por suspeita de tráfico, também em São Paulo. Em todos esses casos, juízes locais deferiram as diligências solicitadas sem consulta ao MP.

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

Em 2022, o Supremo Tribunal Federal (STF) validou a legitimidade de pedidos feitos pela Polícia Militar em processos criminais, mas desde que recebam aval prévio do Ministério Público. Tal determinação tem sido desrespeitada nos últimos anos, frisou o advogado Antônio Cláudio Mariz de Oliveira, que falou em nome da ADPESP.

“Está havendo uma usurpação de competência por parte da Polícia Militar que gera efeitos deletérios. A PM deve cumprir a sua missão de prevenir delitos com a presença ostensiva nas ruas”, afirmou o defensor, que criticou fortemente a intromissão dos militares nas atribuições da Polícia Civil. “Não pretendo levar clientes para depor em quartéis”, afirmou.

Relator do tema no CNJ, o conselheiro Pablo Coutinho Barreto frisou que as atividades de Segurança Pública devem ser desempenhadas “sempre em observância aos limites da lei”.

Barreto enfatizou ainda que a Constituição não dá legitimidade à Polícia Militar para conduzir investigações criminais ou processar inquéritos, atividades “atribuídas exclusivamente às polícias Civil e Federal”, observou.

A recomendação aprovada pelo CNJ estabelece ainda que, mesmo que qualquer mandado pedido diretamente pela PM seja aprovado pelo juízo competente, após parecer favorável do MP, o cumprimento da diligência deve sempre ser acompanhado por agentes da Polícia Judiciária (Civil ou Federal) e do Ministério Público.

Caso Escher

Em nota, o CNJ destacou que a medida de controle administrativo tem como fundamento, além da Constituição, uma decisão de 2009 da Corte Interamericana de Direitos Humanos (CIDH). Naquele ano, o organismo multilateral condenou o Brasil por violar direitos como privacidade, honra, liberdade de associação e garantias judiciais no que ficou conhecido como caso Escher.

Ocorrido em 1999, o caso leva o nome de Arlei José Escher, um dos cinco militantes do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra (MST) que em 1999 teve ligações telefônicas interceptadas pela Polícia Militar do Paraná, com base em uma autorização judicial sem fundamentação ou ciência do MP.

Na época, partes selecionadas das conversas foram divulgadas na mídia, ocasionando uma onda de hostilidade e violência contra o MST no interior paranaense.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
© Tomaz Silva/Agência Brasil
Justiça Há 2 horas

MPRJ acompanha desdobramentos da Operação Contenção em favelas do Rio

Ação está sendo realizada nos complexos do Alemão e da Penha

 © Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
Justiça Há 18 horas

Moraes manda PGR se manifestar sobre operação policial no Rio

Ministro assumiu comando do processo conhecido como ADPF das Favelas

 © Marcelo Camargo/Agência Brasil
Justiça Há 20 horas

Justiça suspende emissão de títulos em terras de fronteira

Legislação proíbe concessão nessas áreas sem autorização prévia
Justiça Há 20 horas

Jornalistas de SP processam União e Estado por crimes da ditadura

Possível indenização beneficiará Instituto Vladimir Herzog
Justiça Há 22 horas

Moraes pede que Filipe Martins explique perda do sinal da tornozeleira

Equipamento ficou fora do ar por uma hora no dia 23 de outubro

Tenente Portela, RS
15°
Tempo nublado
Mín. 12° Máx. 16°
15° Sensação
3.31 km/h Vento
79% Umidade
86% (0.37mm) Chance chuva
05h46 Nascer do sol
18h51 Pôr do sol
Quinta
21° 10°
Sexta
24° 11°
Sábado
29° 13°
Domingo
25° 17°
Segunda
27° 17°
Últimas notícias
Tecnologia Há 10 minutos

Fenasbac e Coalizão pelo Impacto lançam Next Impact DF
Saúde Há 10 minutos

Outubro Rosa: Maternidade Carmela Dutra intensifica exames de mamografia para prevenção do câncer de mama
Esportes Há 10 minutos

Celso Neto encerra temporada de estreia na IMSA TCR, nos EUA
Câmara Há 10 minutos

Deputados defendem uso responsável da inteligência artificial na segurança pública
Geral Há 10 minutos

Governo do Rio estima 119 mortes; moradores retiram corpos da mata

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari DORNELES E A TRILHADEIRA DO CARTEADO
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,35 -0,22%
Euro
R$ 6,22 -0,37%
Peso Argentino
R$ 0,00 +2,94%
Bitcoin
R$ 631,900,78 -0,99%
Ibovespa
148,863,31 pts 0.97%
Mega-Sena
Concurso 2933 (28/10/25)
01
18
22
42
48
50
Ver detalhes
Quina
Concurso 6864 (28/10/25)
06
18
55
58
78
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3524 (28/10/25)
02
03
04
05
07
09
12
13
14
15
16
17
18
22
24
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2841 (27/10/25)
00
07
08
10
13
16
24
26
31
37
39
41
42
43
52
57
70
73
75
82
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2878 (27/10/25)
04
08
27
32
37
40
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias