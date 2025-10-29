Quarta, 29 de Outubro de 2025
12°C 16°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

“Flor assassina” proibida em SC é ilegal no RS? Entenda

Árvore é muito usada no paisagismo por suas grandes flores vermelhas, mas elas contêm substâncias tóxicas e letais para polinizadores.

Por: Marcelino Antunes Fonte: GZH
29/10/2025 às 09h41
“Flor assassina” proibida em SC é ilegal no RS? Entenda
(Foto: Meliponario Paradise Bauru / Reprodução / YouTube)

A espatódea (Spathodea campanulata P. Beauv.), também conhecida como tulipa-da-áfrica, tornou-se alvo de uma legislação rigorosa em Santa Catarina devido aos seus graves riscos ambientais. A árvore, de origem não nativa do Brasil, é muito usada no paisagismo por suas belas flores vermelhas e grandes (que aparecem mais no fim do verão), mas elas contêm substâncias tóxicas letais para polinizadores.

Desde 2019, a Lei Estadual nº 17.694 proíbe a produção de mudas e o plantio de espatódea em todo o território catarinense. O governo de Santa Catarina, por meio do Instituto do Meio Ambiente (IMA), lançou uma campanha de alerta e está aplicando uma multa de R$ 1.000,00 por planta ou muda a quem descumprir a lei, valor que dobra em caso de reincidência.

A lei também incentiva o descarte e a substituição das árvores já plantadas por espécies nativas.

Riscos da Espatódea

As flores de espatódea contêm toxinas letais presentes no pólen, néctar ou mucilagem. Sendo assim:

Provocam a morte de diversas espécies de abelhas nativas e também prejudicam a abelha exótica Apis mellifera.

Comprometem o serviço essencial de polinização, afetando a biodiversidade e a produção agrícola.

Para a retirada de árvores já existentes, o processo varia: em propriedades privadas, pode ser necessária autorização prévia da prefeitura; em vias públicas, a responsabilidade é da administração municipal; e em Áreas de Preservação Ambiental (APPs), a remoção não depende de autorização prévia, desde que haja recuperação ambiental posterior com técnico habilitado.

 

Qual é a situação no Rio Grande do Sul?

No Rio Grande do Sul, ainda não há uma lei estadual específica que proíba o plantio da espatódea, mas a situação é de debate e cautela. Cidades, no entanto, já estão se mobilizando.

Municípios gaúchos como Santo Ângelo e Ivoti já possuem leis próprias que proíbem a produção de mudas e o plantio da Spathodea campanulata.

Segundo Frederico Klein Rutkoski, engenheiro agrônomo da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Urbanismo e Sustentabilidade (Smamus) da prefeitura de Porto Alegre, o órgão público não realiza o plantio da espécie, priorizando espécies nativas. Mesmo assim, a espatódea pode ser encontrada na capital gaúcha porque foi plantada por moradores.

A Smamus reconhece que a planta é tóxica para polinizadores (como abelhas) e algumas espécies de aves (como o beija-flor). A preocupação é evitar novos plantios.

Embora não haja uma proibição formal a nível estadual no RS, o movimento de outros Estados e a preocupação do órgão municipal de Porto Alegre indicam que o debate sobre uma possível proibição da planta no Rio Grande do Sul pode ganhar força, de acordo com o órgão.

(Vídeo: Reprodução)

 

 

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Geral Há 17 minutos

Governo do Rio estima 119 mortes; moradores retiram corpos da mata

Secretário de Polícia Civil defende ação legítima do Estado

 © Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
Geral Há 17 minutos

Governo ampliará trecho da ferrovia Transnordestina em Pernambuco

Obras ligarão Salgueiro ao Porto de Suape; edital sai na sexta-feira

 © Fernando Frazão/Agência Brasil
Geral Há 1 hora

Castro: operação foi "sucesso" e policiais mortos foram únicas vítimas

Para governador, Rio é o epicentro do problema de segurança pública

 © Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
Geral Há 2 horas

Governo oferecerá cursos gratuitos para obtenção de CNH

Um novo mercado será formado para os instrutores, diz ministro

 © Tomaz Silva/Agência Brasil
Geral Há 2 horas

Ativistas denunciam "massacre" em ação policial no Rio

Número de mortos deixa população chocada

Tenente Portela, RS
15°
Tempo nublado
Mín. 12° Máx. 16°
15° Sensação
3.31 km/h Vento
79% Umidade
86% (0.37mm) Chance chuva
05h46 Nascer do sol
18h51 Pôr do sol
Quinta
21° 10°
Sexta
24° 11°
Sábado
29° 13°
Domingo
25° 17°
Segunda
27° 17°
Últimas notícias
Tecnologia Há 10 minutos

Fenasbac e Coalizão pelo Impacto lançam Next Impact DF
Saúde Há 10 minutos

Outubro Rosa: Maternidade Carmela Dutra intensifica exames de mamografia para prevenção do câncer de mama
Esportes Há 10 minutos

Celso Neto encerra temporada de estreia na IMSA TCR, nos EUA
Câmara Há 10 minutos

Deputados defendem uso responsável da inteligência artificial na segurança pública
Geral Há 10 minutos

Governo do Rio estima 119 mortes; moradores retiram corpos da mata

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari DORNELES E A TRILHADEIRA DO CARTEADO
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,35 -0,22%
Euro
R$ 6,22 -0,37%
Peso Argentino
R$ 0,00 +2,94%
Bitcoin
R$ 631,900,78 -0,99%
Ibovespa
148,863,31 pts 0.97%
Mega-Sena
Concurso 2933 (28/10/25)
01
18
22
42
48
50
Ver detalhes
Quina
Concurso 6864 (28/10/25)
06
18
55
58
78
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3524 (28/10/25)
02
03
04
05
07
09
12
13
14
15
16
17
18
22
24
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2841 (27/10/25)
00
07
08
10
13
16
24
26
31
37
39
41
42
43
52
57
70
73
75
82
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2878 (27/10/25)
04
08
27
32
37
40
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias