Motorista morre após camionete tombar no interior de Constantina

Por volta das 16h desta segunda-feira (27), um grave acidente de trânsito foi registrado em uma estrada de terra no interior de Constantina.

O condutor de uma camionete, que seguia sozinho, acabou perdendo o controle do veículo, que tombou e caiu sobre ele após o impacto.

Moradores das proximidades foram os primeiros a chegar ao local e retiraram a vítima debaixo do veículo ainda com vida. O SAMU e o Corpo de Bombeiros foram acionados, mas o homem não resistiu aos ferimentos e veio a óbito poucos instantes depois.

Segundo informações preliminares, a vítima era natural de Trindade do Sul, onde também mantinha uma empresa.

O acidente aconteceu entre as comunidades de Alto Paraíso e Sanga das Pedras. A Brigada Militar de Constantina atendeu a ocorrência e realizou os trâmites necessários.