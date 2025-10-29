Quarta, 29 de Outubro de 2025
12°C 16°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

"Entrei na estação para fugir dos tiros", conta moradora do Rio

População viveu momentos de medo e tensão com megaoperação

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
29/10/2025 às 00h34
"Entrei na estação para fugir dos tiros", conta moradora do Rio
© Fernando Frazão/Agência Brasil

Moradores do Rio de Janeiro viveram momentos de pânico e medo nesta terça-feira (28) diante da operação policial nos Complexos da Penha e do Alemão , que deixou mais de 60 mortos e 80 presos. Milhares enfrentaram dificuldades para conseguir chegar em casa, devido aos bloqueios das vias da cidade , além de terem de fugir dos tiroteios.

As estações de metrô e os pontos de ônibus ficaram lotados durante a tarde. Segundo a PM, criminosos da facção Comando Vermelho receberam ordens para fechar as principais vias da cidade.

Tiroteio

A professora Marise Flor conta que ficou no meio de um tiroteio ao pegar um ônibus de volta para casa. O filho chegou a tentar buscá-la de carro, mas não conseguiu passar pelos bloqueios. Ela precisou descer na estação Outeiro Santo, no corredor Transolímpica, em Jacarepaguá, na zona oeste por causa das barricadas, montadas pelas facções criminosas.

Segundo ela, os policiais militares chegaram e atiraram para dispersar os moradores que insistiam em permanecer no local. Neste momento, Marise Flor voltou para dentro da estação para fugir dos tiros.

“Entrei na estação de volta por baixo da roleta para me esconder dos tiros”.

A professora tentou pegar um carro de aplicativo. “Só depois consegui sair da estação. Meu filho conseguiu me pegar e cheguei em casa”.

Ela conta que a situação de desespero provocou dor no estômago. “Em seguida, desabei. Tive uma crise de choro”.

Barricadas

A atendente de um quiosque de sorvete em um supermercado no Engenho Novo, Mariana Colbert, de 24 anos e grávida de 4 meses, conta que às 8h30 as ruas onde vive, no Engenho da Rainha, já estavam fechadas.

De acordo com a jovem, três ônibus estavam atravessados na pista. Mais de 50 ônibus foram utilizados como barricadas no Rio de Janeiro.

Ela teve de caminhar até Inhaúma para pegar um ônibus em direção ao trabalho. Mariana Colbert conta que o motorista mudou o itinerário para evitar passar na comunidade comandada pela facção Comando Vermelho, alvo da megaoperação policial.

“Levei uma hora para chegar ao trabalho, mas ainda consegui chegar. Muita gente não foi trabalhar, muitas lojas ficaram fechadas. Quando deu 16h fui liberada. Peguei um Uber, que estava mais caro, mas consegui chegar rápido em casa. Quando voltei [para casa], a pista já estava liberada e tinha muita polícia nas ruas”, relata.

Operação Contenção

O Rio de Janeiro passa pela maior operação de segurança em 15 anos, de acordo com o governo do estado.

Ao todo, 2,5 mil policiais civis e militares foram mobilizados em ações nos complexos do Alemão e da Penha. O objetivo é capturar lideranças criminosas e conter a expansão territorial do Comando Vermelho.

A operação, que deixa pelo menos 64 mortos é também a mais letal, superando o número de mortos da operação no Jacarezinho, que provocou 28 mortes, em 2021.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
© Rafa Neddermeyer/Agência Brasil/ARQUIVO
Geral Há 4 horas

Mega-sena acumula e prêmio principal vai para R$ 7 milhões

Números sorteados foram: 01 - 18 - 22 - 42 - 48 - 50

 © Fernando Frazão/Agência Brasil
Geral Há 4 horas

Ministros farão reunião de emergência com Castro nesta quarta-feira

Governo federal atendeu pedido de transferência de 10 detentos

 © Fernando Frazão/Agência Brasil
Geral Há 7 horas

Ação no RJ é cortina de fumaça e expõe população, dizem especialistas

Operação gerou grande impacto na capital fluminense

 © Fernando Frazão/Agência Brasil
Geral Há 8 horas

Após operação, TRT-RJ suspende atividades presenciais nesta quarta

Violência na região metropolitana foi apontada como motivo

 © Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
Geral Há 9 horas

EBC celebra 18 anos debatendo os rumos da comunicação pública

Ex-presidentes e o atual dialogaram sobre o futuro da empresa

Tenente Portela, RS
13°
Tempo nublado
Mín. 12° Máx. 16°
13° Sensação
3.06 km/h Vento
95% Umidade
86% (0.37mm) Chance chuva
05h46 Nascer do sol
18h51 Pôr do sol
Quinta
21° 10°
Sexta
24° 11°
Sábado
29° 13°
Domingo
25° 17°
Segunda
27° 17°
Últimas notícias
Câmara Há 4 horas

Câmara aprova prorrogação de benefícios tributários para equipamentos inteligentes
Câmara Há 4 horas

Câmara aprova criação de fundo para custear atuação da Defensoria Pública da União
Câmara Há 4 horas

Câmara aprova projeto que inclui a cidade de Pacaraima (RR) na área de livre comércio de Boa Vista
Geral Há 4 horas

Mega-sena acumula e prêmio principal vai para R$ 7 milhões
Geral Há 4 horas

Ministros farão reunião de emergência com Castro nesta quarta-feira

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari DORNELES E A TRILHADEIRA DO CARTEADO
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,36 -0,05%
Euro
R$ 6,24 -0,06%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 643,811,31 +0,71%
Ibovespa
147,428,90 pts 0.31%
Mega-Sena
Concurso 2933 (28/10/25)
01
18
22
42
48
50
Ver detalhes
Quina
Concurso 6864 (28/10/25)
06
18
55
58
78
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3524 (28/10/25)
02
03
04
05
07
09
12
13
14
15
16
17
18
22
24
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2841 (27/10/25)
00
07
08
10
13
16
24
26
31
37
39
41
42
43
52
57
70
73
75
82
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2878 (27/10/25)
04
08
27
32
37
40
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias