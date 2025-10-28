Quarta, 29 de Outubro de 2025
12°C 16°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Lewandowski diz que não recebeu pedido de apoio à operação no Rio

Ministro se colocou à disposição das autoridades do estado

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
28/10/2025 às 19h24

O ministro da Justiça e da Segurança Pública, Ricardo Lewandowski , disse, na tarde desta terça-feira (28), que não recebeu pedido do governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, para apoio à Operação Contenção , realizada nos complexos do Alemão e da Penha . O estado confirmou mais de 60 mortes até o momento.

“Não recebi nenhum pedido do governador do Rio de Janeiro, enquanto ministro da Justiça e Segurança Pública, para esta operação. Nem ontem, nem hoje, absolutamente nada.”

Ele acrescentou que nenhum pedido do governador Cláudio Castro foi negado . O ministro qualificou a operação de “cruenta” em vista das mortes de agentes de segurança pública e de inocentes.

O ministro lembrou que, recentemente, no começo deste ano, o governador do Rio esteve no Ministério da Justiça e Segurança Pública pedindo a transferência de líderes das facções criminosas para penitenciárias federais de segurança máxima . “Foi atendido. Nenhum pedido foi negado”, reforçou.

Em entrevista à imprensa na tarde de hoje, o ministro avaliou que não era o momento de analisar a operação. “Não posso julgar porque não estou sentado na cadeira do governador”, afirmou, lamentando as mortes ocorridas.

“Quero apresentar a minha solidariedade às famílias dos policiais mortos, e minha solidariedade às famílias dos inocentes que também pereceram nesta operação. Ainda me colocar à disposição das autoridades do Rio para qualquer auxílio que for necessário.”

Ao falar sobre a Operação Contenção, o governador Cláudio Castro cobrou mais apoio do governo federal no enfrentamento às organizações criminosas que atuam no Rio de Janeiro. Segundo Castro, o estado está atuando “sozinho nesta guerra”.

Defesa da PEC

Também nesta tarde, a ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffman, disse, por rede social, que os violentos episódios no Rio de Janeiro ressaltam a urgência da aprovação da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) da Segurança Pública no Congresso Nacional.

Para ela, ficou evidente a necessidade de articulação entre forças de segurança no combate ao crime organizado. “Também ficou demonstrada a necessidade de que as ações sejam precedidas de operações de inteligência, inclusive inteligência financeira, para que obtenham sucesso, como vimos na Operação Carbono Oculto.”

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
© Rafa Neddermeyer/Agência Brasil/ARQUIVO
Geral Há 4 horas

Mega-sena acumula e prêmio principal vai para R$ 7 milhões

Números sorteados foram: 01 - 18 - 22 - 42 - 48 - 50

 © Fernando Frazão/Agência Brasil
Geral Há 4 horas

Ministros farão reunião de emergência com Castro nesta quarta-feira

Governo federal atendeu pedido de transferência de 10 detentos

 © Fernando Frazão/Agência Brasil
Geral Há 4 horas

"Entrei na estação para fugir dos tiros", conta moradora do Rio

População viveu momentos de medo e tensão com megaoperação

 © Fernando Frazão/Agência Brasil
Geral Há 7 horas

Ação no RJ é cortina de fumaça e expõe população, dizem especialistas

Operação gerou grande impacto na capital fluminense

 © Fernando Frazão/Agência Brasil
Geral Há 8 horas

Após operação, TRT-RJ suspende atividades presenciais nesta quarta

Violência na região metropolitana foi apontada como motivo

Tenente Portela, RS
13°
Tempo nublado
Mín. 12° Máx. 16°
13° Sensação
3.06 km/h Vento
95% Umidade
86% (0.37mm) Chance chuva
05h46 Nascer do sol
18h51 Pôr do sol
Quinta
21° 10°
Sexta
24° 11°
Sábado
29° 13°
Domingo
25° 17°
Segunda
27° 17°
Últimas notícias
Câmara Há 4 horas

Câmara aprova prorrogação de benefícios tributários para equipamentos inteligentes
Câmara Há 4 horas

Câmara aprova criação de fundo para custear atuação da Defensoria Pública da União
Câmara Há 4 horas

Câmara aprova projeto que inclui a cidade de Pacaraima (RR) na área de livre comércio de Boa Vista
Geral Há 4 horas

Mega-sena acumula e prêmio principal vai para R$ 7 milhões
Geral Há 4 horas

Ministros farão reunião de emergência com Castro nesta quarta-feira

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari DORNELES E A TRILHADEIRA DO CARTEADO
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,36 -0,05%
Euro
R$ 6,24 -0,06%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 643,811,31 +0,71%
Ibovespa
147,428,90 pts 0.31%
Mega-Sena
Concurso 2933 (28/10/25)
01
18
22
42
48
50
Ver detalhes
Quina
Concurso 6864 (28/10/25)
06
18
55
58
78
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3524 (28/10/25)
02
03
04
05
07
09
12
13
14
15
16
17
18
22
24
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2841 (27/10/25)
00
07
08
10
13
16
24
26
31
37
39
41
42
43
52
57
70
73
75
82
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2878 (27/10/25)
04
08
27
32
37
40
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias