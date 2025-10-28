Quarta, 29 de Outubro de 2025
Rio: avenidas são liberadas e metrô reforça horário de trens

Operação policial impacta volta pra casa do carioca nesta terça

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
28/10/2025 às 18h54
© Fernando Frazão/Agência Brasil

O Centro de Operações e Resiliência (COR), órgão da prefeitura do Rio de Janeiro, informou que nove pontos e vias que estavam interditados foram liberados após ocorrências policiais. A capital fluminense vive um dia de caos, após megaoperação deflagrada pelas polícias Civil e Militar nos complexos do Alemão e da Penha, zona norte da cidade

De acordo com o COR, foram liberados os seguintes pontos:

  • Avenida Brasil, pista lateral, altura do BRT Guadalupe, sentido Zona Oeste, em Guadalupe
  • Avenida Brasil, altura de Fazenda Botafogo, sentido Centro, em Barros Filho
  • Avenida Pastor Martin Luther King Junior, no Engenho da Rainha
  • Avenida Brasil, ambos os sentidos, em Benfica
  • Avenida Brasil, altura da saída da Ilha do Governador, sentido Centro, na Maré
  • Avenida Paulo de Frontin, na altura da Rua do Bispo, sentido Centro
  • Praça Marechal Hermes, na altura do INCA, no Santo Cristo
  • Avenida Brasil, altura do Piscinão de Ramos, sentido Centro, na Maré
  • Av. Brasil, altura de Bonsucesso, sentido Zona Oeste

Permanece interditada a autoestrada Grajaú-Jacarepaguá no sentido Jacarepaguá, por conta de uma ocorrência policial.

Metrô

Ao longo do dia, mais de 50 ônibus foram utilizados como barricadas durante a Operação Contenção . Mais de 120 linhas tiveram itinerários impactados, segundo a Rio Ônibus. Em razão da falta de ônibus em vários pontos na cidade, as estações do Metrô encontram-se lotadas de passageiros à espera dos trens

A concessionária MetrôRio informou, em nota, que na tarde de hoje a circulação das linhas 1, 2 e 4 operou normalmente. Foi reforçado o número de trens e grade horária para atender os clientes.

Operação Contenção

O Rio de Janeiro passa pela maior operação de segurança em 15 anos , de acordo com o governo do estado.

Ao todo, 2,5 mil policiais civis e militares foram mobilizados em ações nos complexos do Alemão e da Penha. O objetivo é capturar lideranças criminosas e conter a expansão territorial do Comando Vermelho.

A operação, que deixa pelo menos 64 mortos é também a mais letal, superando o número de mortos da operação no Jacarezinho, considerada uma chacina, que deixou 28 mortos, em 2021.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
