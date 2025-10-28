Quarta, 29 de Outubro de 2025
Governo lança edital para construção modular de moradias sociais

O governo do Estado publicou, nesta terça-feira (28/10), o edital de concorrência licitatória eletrônico pararegistro de preços, com o objetivode c...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
28/10/2025 às 17h47
-

O governo do Estado publicou, nesta terça-feira (28/10), o edital de concorrência licitatória eletrônico pararegistro de preços, com o objetivode contratar empresa especializada das áreas de arquitetura e/ou de engenharia para fornecimento de módulos para unidades habitacionais de interesse social e prédios públicos diversos. O edital 0090/2025 terá as propostas abertas dia 11 de novembro, às 9h, na Central de Licitações do Rio Grande do Sul.

A concorrência foi requerida pela Secretaria de Habitação e Regularização Fundiária (Sehab) e será coordenada pela Subsecretaria da Administração Central de Licitações (Celic). A ata de registro de preços vai atender também obras de outras pastas como a da Educação, a da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação, a de Justiça, Cidadania e Direitos Humanos e a da Segurança Pública.

“O processo de construção de habitação de interesse social e demais equipamentos públicos diversos pelos métodos construtivos convencionais, demanda um cronograma de mais extenso e com menor previsibilidade, em comparação aos sistemas construtivos pré-fabricados. Pela finalidade social das construções, para atender com maior celeridade e qualidade a oferta de um grande número de moradias, faz-se necessária a utilização de um sistema construtivo industrializado, economicamente viável e dentro das normas edilícias. Por este motivo, a Sehab solicitou uma ata de registro de preços com mais uma opção de método construtivo”, informa o secretário-adjunto da pasta, Roger Vasconcellos.

"A sistemática de registro de preços confere maior agilidade ao atendimento das demandas, uma vez que não será necessário realizar diversas licitações. A administração terá uma ata com fornecedor e preço definidos por, no mínimo, um ano e solicitará a aquisição conforme forem surgindo as demandas", destaca o secretário-adjunto em exercício da Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão, Felipe Cruzeiro.

Construção modular

A construção modular é um método de construção civil que utiliza módulos pré-fabricados em ambiente industrial,os quais são posteriormentetransportados e montados no canteiro de obras.

Essa técnica industrializada permite a construção de diversos tipos de edificações com mais agilidade e eficiência. Os módulos serão construídos e transportados prontos, por meio de método construtivo industrializado, caracterizado pelo uso de estrutura metálica tridimensional - também chamado de chassi - formado por pilares e vigas de perfil de aço, com fechamentos e estruturas internas das paredes pré-fabricadas, compatibilizadas com o projetos arquitetônico, hidrossanitário e elétrico.

As principais características da construção modular são: a produção em fábrica, a montagem rápida nos terrenos, a sustentabilidade, a flexibilidade e personalização. A rapidez na construção e a menor quantidade de desperdício de material podem resultar em economia no custo final da obra.

O governo do Estado já possui dois métodos construtivos em atas de registro de preços: painel de concreto esteel frame. Ambos estão sendo usados para a construção das moradias do Programa A Casa é Sua Calamidade - que prevê a entrega de casas definitivas às famílias que perderam suas residências nos eventos meteorológicos de 2024.

Texto: Maria Emilia Portella/Ascom Sehab
Edição: Secom

