STF cancela sessão e adia estreia de Fux na Segunda Turma

Sessão foi cancelada em função da morte do advogado Sergio Bermudes

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
28/10/2025 às 16h14

O Supremo Tribunal Federal (STF) cancelou nesta terça-feira (28) a sessão da Segunda Turma que marcaria a estreia do ministro Luiz Fux .

Na semana passada, Fux deixou a Primeira Turma , responsável pelo julgamento dos processos da trama golpista, e passou a integrar o colegiado.

A sessão foi cancelada em função do falecimento do advogado Sergio Bermudes , um dos mais reconhecidos do país. O advogado morreu nesta segunda-feira (27), aos 79 anos, no Hospital CopaStar, no Rio de Janeiro.

A data da próxima sessão ainda não foi marcada.

A vaga na Segunda Turma foi aberta com a aposentadoria antecipada de Luís Roberto Barroso . Se estivesse permanecido na Corte após o período em que presidiu o Supremo, Barroso deveria ocupar uma vaga nesse colegiado.

Com a decisão de Fux, a Primeira Turma ficará somente com quatro integrantes. A quinta vaga será ocupada somente após a nomeação de um novo ministro pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva para a vaga de Barroso.

A Segunda Turma é composta pelos ministros André Mendonça, Nunes Marques, Gilmar Mendes e Dias Toffoli.

Falecimento

Diversas autoridades e entidades prestaram última homenagem a Sergio Bermudes.

O ministro Gilmar Mendes, presidente da Segunda Turma, lembrou que o advogado enfrentou a ditadura militar para defender a memória do jornalista Vladimir Herzog . Bermudes foi responsável pelo processo no qual foi reconhecido que o assassinato de Herzog ocorreu no período em que ele estava sob custódia da ditadura.

“Lamento profundamente sua partida. Fica o legado de uma vida dedicada à advocacia e ao aperfeiçoamento do direito. Meus sentimentos à família”, afirmou.

O presidente da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), Beto Simonetti, decretou luto de três dias e reconheceu o legado de Bermudes para a advocacia brasileira.

“Sergio Bermudes reuniu talento, coragem e rigor técnico em uma trajetória que honra a advocacia brasileira. Sua atuação firme em momentos-chave da nossa história deixa um legado de integridade e compromisso com a profissão”, comentou.

O escritório Bermudes Advogados, fundado em 1969, declarou que vai manter o legado do advogado.

“Temos o compromisso de continuar honrando o seu legado de luta pelo direito, por uma sociedade mais justa e fraterna e pela formação das novas gerações de advogados”, declarou o escritório.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
© Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
