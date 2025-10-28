Terça, 28 de Outubro de 2025
MP apura possíveis falhas em teste físico para Bombeiros no RS

Candidatas denunciam irregularidades e pedem revisão dos resultados.

Por: Marcelino Antunes Fonte: G1 RS
28/10/2025 às 09h51 Atualizada em 28/10/2025 às 10h01
Fachada do quartel do Corpo de Bombeiros em Porto Alegre (Foto: Divulgação)

O Ministério Público (MP), instaurou um procedimento preliminar para iniciar uma investigação sobre supostas falhas no teste físico de um concurso que reprovou mulheres para o Corpo de Bombeiros no Rio Grande do Sul.

De acordo com a assessoria do MP, o procedimento é uma "notícia de fato", que foi aberto "após o recebimento de diversas denúncias". O número exato não foi divulgado.

As candidatas relatam quebra de normas previstas no edital, questionam equidade e razoabilidade no concurso, denunciam despreparo da banca de examinadores, falta de fiscalização e exigem revisão dos resultados, bem como anulação do teste físico.

"Foi expedido ofício ao departamento administrativo do comando dos bombeiros, solicitando manifestação. Prazo para resposta deles é 30 de outubro (esta quinta-feira)", disse o MP.

Notícia de fato é um instrumento que o MP usa para avaliar se um fato justifica a abertura de um procedimento administrativo ou inquérito civil, ou para dar início a uma ação judicial.

As supostas falhas teriam acontecido durante o Teste de Aptidão Física (TAF) do concurso, que foi realizado dia 15 deste mês no campus da Universidade Luterana do Brasil (Ulbra) de Canoas, na Região Metropolitana de Porto Alegre.

Um dos problemas apontados pelas candidatas reprovadas seria o da desproporcionalidade no exercício de simulação de resgate. O desafio exigia arrastar um boneco de 70 quilos por 50 metros em até 36 segundos. O piso estaria irregular e haveria esperas de até cinco horas entre os exercícios. Elas também relatam que critérios diferentes teriam sido usados na mesma prova quando aplicada aos homens.

"Foi muita injustiça. Eu passei em outras cinco atividades: na barra, abdominal, corrida, natação, subida de corda e rodei no boneco. Eu alcancei a linha de chegada, o pé do boneco ficou na mesma linha e me deram como inapta. Foram várias injustiças coletivas", lamenta Julia Fagundes, de 19 anos, estudante de Nutrição.

O que dizem os Bombeiros

Ao G1, o Corpo de Bombeiros disse que as provas de capacitação física "foram integralmente aplicadas pela Fundação Universidade Empresa de Tecnologia e Ciências (Fundatec)", em "estrita observância às normas e diretrizes estabelecidas no edital de abertura".

"As atividades físicas foram conduzidas de acordo com os critérios técnicos estipulados para aferição das valências físicas compatíveis com o perfil profissiográfico exigido para o cargo de Soldado do Corpo de Bombeiros Militar, atendendo, assim, às disposições editalícias e aos princípios de isonomia, impessoalidade e transparência que regem os concursos públicos", disse.

Questionado sobre quantas candidatas passaram pelo teste físico e quantas foram reprovadas, o Corpo de Bombeiros respondeu que o resultado do concurso será divulgado nesta Sexta Feira, (31).

"Os candidatos e candidatas que desejarem apresentar recursos acerca dessa etapa poderão fazê-lo nos prazos e condições estabelecidos no edital, observando os procedimentos ali descritos para a interposição e julgamento das impugnações", disseram os bombeiros.

Total de participantes do concurso

- Inscrições homologadas: 9.144

- Candidatos que realizaram a prova objetiva: 7.083

- Candidatos aprovados na prova objetiva: 5.213

- Convocados para o Exame de Saúde: 3 mil

- Convocados para o Exame de Capacitação Física: 2.280

Nota do Corpo de Bombeiros

"O Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio Grande do Sul informa que as provas de capacitação física, referentes ao Concurso Público nº 01/2025, foram integralmente aplicadas pela Fundação Universidade Empresa de Tecnologia e Ciências (FUNDATEC), entidade responsável pela execução do certame, em estrita observância às normas e diretrizes estabelecidas no edital de abertura.

As atividades físicas foram conduzidas de acordo com os critérios técnicos estipulados para aferição das valências físicas compatíveis com o perfil profissiográfico exigido para o cargo de Soldado do Corpo de Bombeiros Militar, atendendo, assim, às disposições editalícias e aos princípios de isonomia, impessoalidade e transparência que regem os concursos públicos.

O resultado oficial da Prova de Capacitação Física será publicado no Diário Oficial do Estado, na data de 31 de outubro do corrente ano, bem como disponibilizado no site da FUNDATEC e do Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Sul. Os candidatos e candidatas que desejarem apresentar recursos acerca dessa etapa poderão fazê-lo nos prazos e condições estabelecidos no edital, observando os procedimentos ali descritos para a interposição e julgamento das impugnações. O Corpo de Bombeiros Militar reafirma seu compromisso com a lisura, a transparência e a observância estrita das normas que regem o presente certame".

 

 

 

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
