Caminhão sai da pista e motorista morre na BR-285

PRF investiga causas do acidente em Ijuí

Por: Marcelino Antunes Fonte: Redação Grupo Sepé
28/10/2025 às 09h08 Atualizada em 28/10/2025 às 09h18
Caminhão sai da pista e motorista morre na BR-285
(Foto: Reprodução / PRF)

Um grave acidente de trânsito foi registrado nas primeiras horas da manhã desta terça-feira, 28, no km 460 da BR-285, nas proximidades do trevo da Avenida José Gabriel, em Ijuí.

Conforme informações da PRF, um caminhão saiu da pista por volta das 4h30. O condutor foi encontrado sem vida no local, permaneceu aguardando a chegada da perícia técnica para identificação.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) e o Corpo de Bombeiros foram acionados para atender à ocorrência e isolar a área até a conclusão dos trabalhos periciais. As causas do acidente ainda não foram esclarecidas.

Até o momento, não há mais informações sobre a identidade da vítima nem sobre as circunstâncias que levaram à saída de pista.

 

 

 

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
DENGUE
