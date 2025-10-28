Caminhão sai da pista e motorista morre na BR-285

Um grave acidente de trânsito foi registrado nas primeiras horas da manhã desta terça-feira, 28, no km 460 da BR-285, nas proximidades do trevo da Avenida José Gabriel, em Ijuí.

Conforme informações da PRF, um caminhão saiu da pista por volta das 4h30. O condutor foi encontrado sem vida no local, permaneceu aguardando a chegada da perícia técnica para identificação.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) e o Corpo de Bombeiros foram acionados para atender à ocorrência e isolar a área até a conclusão dos trabalhos periciais. As causas do acidente ainda não foram esclarecidas.

Até o momento, não há mais informações sobre a identidade da vítima nem sobre as circunstâncias que levaram à saída de pista.