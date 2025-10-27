Coronel Bicaco: Vereadora valoriza políticas públicas de prevenção ao câncer de mama

Em seu espaço no grande expediente da sessão ordinária de segunda-feira (20/10), a vereadora Claudiane da Silva (PDT) enalteceu a importância e objetivos da Campanha Outubro Rosa.

— Como representante desta Casa Legislativa, reforço meu compromisso com as políticas públicas que garantam acesso fácil e digno à saúde da mulher — reiterou. Ela destacou as ações da Secretaria Municipal de Saúde no contexto da Campanha Outubro Rosa, estimulando a realização do exame citopatológico (preventivo) e promovendo reuniões nos bairros e localidades interioranas para alertar e orientar sobre a enfermidade.

O câncer de mama é a doença que mais acomete mulheres no mundo. A detecção precoce é crucial, pois, quando o tumor é identificado em estágios iniciais, as opções de tratamento são mais variadas e menos invasivas. Além disso, as taxas de sobrevivência são significativamente maiores. O exame preventivo, ou mamografia, é uma ferramenta essencial nesse processo, permitindo detectar tumores que ainda não são palpáveis.

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.