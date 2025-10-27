Coronel Bicaco: Edil reforça a necessidade de mais motoristas para a Secretaria de Saúde

No grande expediente da sessão ordinária de segunda-feira (20/10), o vereador Claudiomiro Albuquerque (MDB) cobrou que o Poder Executivo contrate dois motoristas para a Secretaria Municipal de Saúde, cujas vagas no quadro de servidores foram aprovadas por meio de projeto de lei, no mês de julho.

De acordo com o emedebista, há uma enorme demanda por transporte de pacientes. — É correria todos os dias. Precisamos urgentemente de mais dois motoristas — afirmou.

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.