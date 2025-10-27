Eduardo Leite destaca no Iedi exemplo gaúcho de ajuste fiscal e modernização do Estado como motores do desenvolvimento

Governador destacou que o Rio Grande do Sul mostrou que ajuste fiscal não é menos Estado, mas sim o Estado onde ele deve estar -Foto: Mauricio Tonetto/Secom

O governador Eduardo Leite participou nesta segunda-feira (27/10), em São Paulo, de reunião com o Conselho do Instituto de Estudos para o Desenvolvimento Industrial (Iedi), entidade que reúne há 36 anos grandes lideranças empresariais brasileiras em torno do debate sobre o papel da indústria no desenvolvimento socioeconômico do país. Leite palestrou sobre o Rio Grande do Sul ter se tornado um exemplo nacional de como o ajuste fiscal e a boa gestão pública podem servir de alavanca para o crescimento e a inovação.

“O que mostramos no Rio Grande do Sul é que ajuste fiscal não é menos Estado, mas sim o Estado onde ele deve estar, focado em segurança, educação, infraestrutura e inovação. É deixar de desperdiçar energia e recursos e colocá-los no que realmente impulsiona o desenvolvimento”, destacou o governador.

Leite também ressaltou que as reformas estruturais e administrativas implementadas no Estado foram possíveis graças à construção de uma agenda política sólida e moderada, baseada no diálogo e na busca de consensos. “A solução para a política não é menos política, é mais política. Política feita com responsabilidade, como instrumento de moderação e de convivência entre diferentes”, afirmou, reforçando que o Rio Grande do Sul é exemplo de transformação sustentada por boa prática de governança pública.

Entre os demais temas abordados, o governador destacou os avanços conquistados a partir das reformas fiscal e previdenciária, o aumento expressivo da capacidade de investimento do Estado e o portfólio de concessões e parcerias público-privadas, que já superam R$ 70 bilhões em investimentos. Mencionou ainda as políticas de desburocratização e inovação, como o programa Devolve ICMS, que realiza a devolução de ICMS às famílias de baixa renda, e o incentivo a setores estratégicos, como semicondutores e hidrogênio verde. Leite também relatou a resposta do governo às enchentes históricas de 2024 e a implementação do Plano Rio Grande, voltado à reconstrução e à resiliência climática.

Leite ressaltou que as reformas estruturais e administrativas no RS foram graças a uma agenda política sólida e moderada -Foto: Mauricio Tonetto/Secom

Construir consensos para crescer

Ao final da exposição, o governador analisou o contexto político nacional, defendendo a importância de um campo moderado no debate público. “A polarização consome energia em destruir o adversário, quando o país precisa construir consensos para crescer”, afirmou.

O presidente do Iedi, Guilherme Gerdau Johannpeter, elogiou a trajetória recente do Rio Grande do Sul e o papel de Leite na condução de reformas estruturais: “O governador vem promovendo reformas que asseguram não apenas a agilidade fiscal do Estado, mas também seu desenvolvimento produtivo e social. Enfrentou com eficácia o desastre ambiental que atingiu os gaúchos e tem desempenhado um papel importante na manutenção de um campo moderado na política, contrapondo-se à polarização que contamina o debate nacional”, afirmou Gerdau.

O Iedi é uma organização criada em 1989 que reúne 42 empresas e empresários de grande porte com o objetivo de estudar e propor políticas para que a indústria brasileira contribua mais efetivamente para o crescimento econômico, a geração de empregos e a melhoria da distribuição de renda e das condições de vida da população.

Texto: Carlos Ismael Moreira/Secom

Edição: Secom