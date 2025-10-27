Segunda, 27 de Outubro de 2025
17°C 23°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Metrô do Rio resolve problema de sinalização e trens voltam a operar

Fato ocorreu na altura da estação Central

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
27/10/2025 às 16h49
Metrô do Rio resolve problema de sinalização e trens voltam a operar
© Fernando Frazão/Agência Brasil

Devido a um problema de sinalização na altura da estação Central, os intervalos dos trens do metrô do Rio de Janeiro ficaram irregulares nas linhas 1 e 2.

Em nota, a empresa concessionária informou que a Linha 2 operou temporariamente entre os bairros de Pavuna e Estácio, na zona norte da capital fluminense, com transferência entre as linhas 1 e 2 sendo feita na estação Estácio, em função da ocorrência operacional.

“Por volta das 9h40 iniciou o processo de normalização. A ocorrência durou cerca de uma hora”.

A respeito do tiroteio ocorrido nesta segunda-feira (27), em Costa Barros, também na zona norte do Rio, o metrô informou que não houve impacto nas estações da Linha 2.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
© Polícia Federal/divulgação
Geral Há 4 horas

Passageira é presa após falsa ameaça de bomba no Aeroporto de Brasília

Mulher e acompanhante informaram que portavam artefato em suas bolsas

 Governador destacou que o Rio Grande do Sul mostrou que ajuste fiscal não é menos Estado, mas sim o Estado onde ele deve estar -Foto: Mauricio Tonetto/Secom
Executivo Há 7 horas

Eduardo Leite destaca no Iedi exemplo gaúcho de ajuste fiscal e modernização do Estado como motores do desenvolvimento

O governador Eduardo Leite participou nesta segunda-feira (27/10), em São Paulo, de reunião com o Conselho do Instituto de Estudos para o Desenvolv...
Geral Há 8 horas

Jornada de Foguetes reunirá mais de 5 mil alunos do Brasil no Rio

Até dezembro, o encontro terá 5.220 estudantes

 © Paulo Pinto/Agência Brasil
Geral Há 12 horas

Frente fria muda o tempo e favorece chuvas no estado de São Paulo

Região metropolitana deve ter mínimas de 15°C

 -
Planejamento Há 13 horas

Contratação de 80 postos de trabalho terceirizados na área da saúde é destaque da Agenda Celic

O pregão eletrônico para a contratação de 80 postos de trabalho terceirizados para hospitais, hemocentros e ambulatórios é um dos 30 processos lici...

Tenente Portela, RS
18°
Tempo limpo
Mín. 17° Máx. 23°
18° Sensação
3.23 km/h Vento
89% Umidade
100% (5.51mm) Chance chuva
05h47 Nascer do sol
18h49 Pôr do sol
Terça
17° 13°
Quarta
15° 11°
Quinta
21° 11°
Sexta
24° 10°
Sábado
28° 13°
Últimas notícias
Justiça Há 2 horas

Recurso de Bolsonaro cita cerceamento de defesa e pede revisão da pena
Política Há 3 horas

Ex-diretor do INSS nega vínculo político em depoimento à CPI
Justiça Há 3 horas

Braga Netto apresenta recurso ao STF e aponta falta de imparcialidade
Direitos Humanos Há 3 horas

Morre aos 79 anos o advogado Sergio Bermudes, que atuou no caso Herzog
Câmara Há 4 horas

Deputados analisam MP que prevê isenção da taxa de verificação de taxímetros; acompanhe

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari DORNELES E A TRILHADEIRA DO CARTEADO
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,37 +0,02%
Euro
R$ 6,25 -0,08%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 649,767,82 -0,09%
Ibovespa
146,969,10 pts 0.55%
Mega-Sena
Concurso 2932 (25/10/25)
04
13
25
36
40
53
Ver detalhes
Quina
Concurso 6862 (25/10/25)
11
39
51
62
68
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3522 (25/10/25)
01
02
04
05
07
08
10
11
12
14
15
17
20
22
24
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2840 (24/10/25)
03
04
07
19
22
24
30
32
38
39
42
43
46
47
50
51
62
68
72
95
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2877 (24/10/25)
05
16
19
20
25
44
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias