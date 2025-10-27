Nove mortos e 29 feridos em acidente na Argentina

A Polícia de Misiones confirmou as identidades das nove pessoas mortas e das 29 feridas na trágica colisão entre um ônibus e um carro, ocorrida na madrugada de domingo no quilômetro 892 da Rota Nacional 14, em Campo Viera.

Fatalidades

Gabriela Paola García (26) – Oberá

Magalí Lilén Belén Amarilla (22) – Campo Ramón

Katia Bupvilofsky (24) – Oberá

Rafael Jordan Gonzalo Ortiz (34) – Oberá (piloto do carro Ford Focus)

Angelo Tadeo Alpuy (19) – Eldorado

Elian Natanael Alvez (25) – El Alcázar

Jonás Luis Dávalos (20) – Eldorado

Enzo León (19) – Eldorado

Brian Hobos (19) – Wanda

Todos foram levados ao Hospital SAMIC em Oberá para procedimentos forenses e posterior liberação dos corpos para suas famílias.

Enquanto isso, os 29 feridos, com idades entre 5 e 67 anos, foram tratados principalmente nos hospitais Oberá e Campo Viera. Quatro dos pacientes foram posteriormente transferidos para o Hospital Madariaga, em Posadas.

1•Denis Fabián Oliveira (20) – Campo Grande (guarda de ônibus)

2•Nicolás Tarnowski (29) – Apóstoles (motorista de ônibus)

3•Arnaldo Federico Aquino (33) – Oberá

4•Linda Graciela Rundquist (36) – Oberá

5•Nahiara R. (5) – Oberá

6•Naila Vegas (23) – Eldorado

7•Denis Almara (21) – Ituzaingó, Corrientes

8•Gustavo Báez (31) – Monte Carlo (transferido para Posadas)

9•Yasmin Fernández (22) – Eldorado

10•Juan José Cuevas (46) – Eldorado (derivado de Posadas)

11•Paola Buchaman (24) – Monte Carlo

12•Joaquín Giménez (22) – Oberá

13•Marcos Simón Núñez Piñeiro (35) – Eldorado (dirigido a Posadas)

14•Carlos Carreras (39) – Eldorado

15•Emilio Giménez (22) – Eldorado

16•Benito Hernán Gómez (29) – Eldorado

17•Gabriel Ramírez (41) – Puerto Piray

18•Lírio López (27) – Monte Carlo

19•Víctor Manuel Paniagua (25) – Wanda (estudante em Oberá)

20•Carolina Dachke (26) – Eldorado

21•Karina Hennebemb (20) – O Alcázar

22•Alberto Aquino (33) – Oberá

23•Nahuel Alejandro A. (12) – Oberá

24•Adrián Cáceres (46) – Oberá (transferido para Posadas)

25•Franco Domínguez (23) – Puerto Iguazú

26•Cristina Vallejos (67) – Puerto Esperanza

27•Emanuel Cruze (35) – Montecarlo (morador de Oberá)

28•Noemí Elena Wiesenhuter (26) – Pozo Azul

29•Lídia Meza (60) – Monte Carlo

A Polícia de Misiones continua trabalhando na área com equipes de resgate, especialistas forenses e pessoal de segurança rodoviária, bem como o Departamento de Saúde Pública e outras agências governamentais provinciais.

O chefe de Polícia de Misiones, comissário-geral Sandro Martínez, destacou a enorme operação realizada após o acidente ocorrido na Ruta Nacional 14, em Campo Viera, onde um ônibus da empresa Sol del Norte caiu de uma ponte após colidir com um automóvel Ford Focus. O sinistro deixou um saldo de nove pessoas mortas e 29 feridas.

Martínez explicou que mais de 150 agentes participaram da operação de resgate, incluindo policiais, bombeiros, profissionais da Saúde Pública, voluntários e agentes municipais. “Foi realmente um trabalho enorme de todos os que estiveram no local”.

O chefe policial também ressaltou o trabalho do oficial Jara, chefe da delegacia local, que foi um dos primeiros a chegar à cena. “Graças à intervenção dele, muitas pessoas puderam ser resgatadas com vida desse ônibus”.

Martínez afirmou que, apesar da preparação profissional, a magnitude do acidente afetou profundamente o pessoal envolvido. “A tragédia nos atinge a todos. Embora tenhamos anos de experiência e tenhamos sido treinados para esse tipo de ação, estar no local e lidar com a desesperação de uma pessoa lutando pela vida é impactante”.

Atualmente, a Polícia acompanha o estado dos feridos internados em diversos centros de saúde da província.

Investigação e perícias

Sobre a investigação judicial, mencionou que os procedimentos estão sob responsabilidade do juiz de Instrução Penal Dr. Horacio Heriberto Alarcón, com intervenção da Unidade Regional II. “Tudo o que foi feito no local, todas as perícias já estão no processo. Além do áudio que está circulando, sei que ele será incorporado ao processo para determinar se é real e a quem pertence. Isso será feito por meio de uma perícia que provavelmente já foi ordenada”.

O chefe de Polícia acrescentou que, durante a madrugada e no dia seguinte ao acidente, houve intenso trabalho na remoção do ônibus e na coleta de provas mecânicas e criminais. “Ontem à tardezinha – à noite, finalmente conseguimos retirar o ônibus do local. Trabalhou-se até as últimas horas nas perícias mecânicas, sobre a ponte e as grades”.

Martínez também confirmou, na transmissão Arriba Misiones, que foram coletadas amostras para exames de alcoolemia tanto do condutor falecido do veículo menor quanto do motorista e do cobrador do ônibus. “Os resultados serão enviados ao juiz de instrução penal”, explicou.

Busca com drones e caiaques

Vale mencionar que a operação incluiu buscas com drones, caiaques e mergulhadores. “O riacho tinha um volume considerável ontem, provavelmente por causa das chuvas do dia anterior, e uma das pessoas que infelizmente encontramos mortas estava a 200 metros desse local”, relatou Martínez.

Além disso, explicou que partes do ônibus foram encontradas ainda mais distantes, o que ampliou o raio de busca. “Foi um trabalho que envolveu muitas divisões da Polícia de Misiones, e acredito que tanto a Polícia, quanto a Saúde Pública e as diferentes agências do Estado estiveram à altura das circunstâncias”.

O áudio em investigação e as hipóteses

Em relação ao suposto áudio enviado pelo condutor do Ford Focus minutos antes do impacto, Martínez afirmou que todos os elementos probatórios estão sendo reunidos para análise judicial. “Sei que as perícias serão feitas quanto à possível apreensão de telefones que possam estar relacionados a esta situação, mas como é uma medida judicial, por respeito às decisões da autoridade competente, não tenho detalhes”.

Por fim, sobre as hipóteses do acidente, o chefe de Polícia admitiu que uma das linhas aponta que o carro teria invadido a faixa contrária e colidido de frente com o ônibus. “É uma das hipóteses que estamos avaliando internamente, mas nada é descartado. Precisamos aguardar os resultados das perícias criminais que já estão em andamento”, concluiu.