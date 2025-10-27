Segunda, 27 de Outubro de 2025
Contratação de 80 postos de trabalho terceirizados na área da saúde é destaque da Agenda Celic

O pregão eletrônico para a contratação de 80 postos de trabalho terceirizados para hospitais, hemocentros e ambulatórios é um dos 30 processos lici...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
27/10/2025 às 10h59
Contratação de 80 postos de trabalho terceirizados na área da saúde é destaque da Agenda Celic
-

O pregão eletrônico para a contratação de 80 postos de trabalho terceirizados para hospitais, hemocentros e ambulatórios é um dos 30 processos licitatórios previstos pela Central de Licitações (Celic), vinculada à Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão (SPGG), para o período de 27 a 31 de outubro.

Solicitado pela Secretaria da Saúde (SES), o edital prevê serviços de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de equipamentos de proteção individual (EPIs), ferramentas e materiais necessários para os hospitais Sanatório Partenon e Hospital Psiquiátrico São Pedro, além dos Serviços de Residenciais Terapêuticos, para o Hemocentro do Estado do Rio Grande do Sul, o Ambulatório de Dermatologia Sanitária e o Departamento de Regulação Estadual, em Porto Alegre. O pregão está previsto para as 9h30 de quinta-feira (30/10) e a empresa vencedora será a que oferecer o menor preço global mensal.

Outro edital semelhante é o da Fundação Escola Técnica Liberato Salzano Vieira da Cunha, em Novo Hamburgo. A escola abriu pregão eletrônico para contratar 30 postos de trabalho para a prestação de serviços contínuos de limpeza, asseio, jardinagem, manutenção e conservação predial. O pregão será realizado às 9h30 de quarta-feira (29/10) e a empresa vencedora será a que oferecer o menor preço global mensal.

No Centro Administrativo Fernando Ferrari (Caff), a SPGG solicitou edital para adequação, instalação e implementação de medidas de segurança contra incêndio no icônico prédio das secretarias estaduais. O edital abrange Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas (SPDA), instalações elétricas, rede de hidrantes e sistema de iluminação de emergência, conforme previsto no Plano de Prevenção e Proteção contra Incêndio (PPCI). O processo correrá em concorrência eletrônica na quinta-feira (30/10), às 9h30. A empresa vencedora será a que oferecer o menor preço.

A Agenda Celic prevê, ainda, licitações para aquisição de materiais de laboratório, materiais de higiene e limpeza, uniformes e serviços de atenção domiciliar, entre outros. Os certames são realizados com o objetivo de atender a requisições de diversos órgãos e secretarias do governo estadual. Podem participar dos processos as empresas devidamente credenciadas no Portal do Fornecedor RS .

Agenda Celic

A publicação da Agenda Celic é destinada aos interessados em participar das licitações e ampliar o nível de transparência sobre compras e alienações do Estado, aos profissionais de imprensa e à sociedade.

Texto: Ascom SPGG
Edição: Secom

© Polícia Federal/divulgação
DENGUE
