Vaca desaparecida é encontrada em área de mata em Braga

Após intensas buscas realizadas neste domingo (26), foi encontrada a vaca de raça Jersey que havia desaparecido no sábado (25), por volta das 11h, da propriedade de José Carlos Tavares, conhecido como “Choto”, morador da localidade de Sítio Pinhal, interior do município de Braga.
O animal foi localizado amarrado em meio a uma área de mata que dá acesso ao Distrito de Pedro Garcia. As circunstâncias indicam que o ou os responsáveis pelo furto possivelmente pretendiam retornar ao local para abatê-la posteriormente.