Segunda, 27 de Outubro de 2025
17°C 23°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Vaca desaparecida é encontrada em área de mata em Braga

Animal da raça Jersey foi localizado amarrado após buscas na propriedade de morador da localidade de Sítio Pinhal

Por: Marcelino Antunes Fonte: Observador Regional
27/10/2025 às 10h54
Vaca desaparecida é encontrada em área de mata em Braga
(Foto: Meramente Ilustrativa)

Após intensas buscas realizadas neste domingo (26), foi encontrada a vaca de raça Jersey que havia desaparecido no sábado (25), por volta das 11h, da propriedade de José Carlos Tavares, conhecido como “Choto”, morador da localidade de Sítio Pinhal, interior do município de Braga.

O animal foi localizado amarrado em meio a uma área de mata que dá acesso ao Distrito de Pedro Garcia. As circunstâncias indicam que o ou os responsáveis pelo furto possivelmente pretendiam retornar ao local para abatê-la posteriormente.

 

 

 

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
© Polícia Federal/divulgação
Geral Há 4 horas

Passageira é presa após falsa ameaça de bomba no Aeroporto de Brasília

Mulher e acompanhante informaram que portavam artefato em suas bolsas

 Governador destacou que o Rio Grande do Sul mostrou que ajuste fiscal não é menos Estado, mas sim o Estado onde ele deve estar -Foto: Mauricio Tonetto/Secom
Executivo Há 7 horas

Eduardo Leite destaca no Iedi exemplo gaúcho de ajuste fiscal e modernização do Estado como motores do desenvolvimento

O governador Eduardo Leite participou nesta segunda-feira (27/10), em São Paulo, de reunião com o Conselho do Instituto de Estudos para o Desenvolv...

 © Fernando Frazão/Agência Brasil
Geral Há 7 horas

Metrô do Rio resolve problema de sinalização e trens voltam a operar

Fato ocorreu na altura da estação Central
Geral Há 8 horas

Jornada de Foguetes reunirá mais de 5 mil alunos do Brasil no Rio

Até dezembro, o encontro terá 5.220 estudantes

 © Paulo Pinto/Agência Brasil
Geral Há 12 horas

Frente fria muda o tempo e favorece chuvas no estado de São Paulo

Região metropolitana deve ter mínimas de 15°C

Tenente Portela, RS
18°
Tempo limpo
Mín. 17° Máx. 23°
18° Sensação
3.23 km/h Vento
89% Umidade
100% (5.51mm) Chance chuva
05h47 Nascer do sol
18h49 Pôr do sol
Terça
17° 13°
Quarta
15° 11°
Quinta
21° 11°
Sexta
24° 10°
Sábado
28° 13°
Últimas notícias
Justiça Há 2 horas

Recurso de Bolsonaro cita cerceamento de defesa e pede revisão da pena
Política Há 2 horas

Ex-diretor do INSS nega vínculo político em depoimento à CPI
Justiça Há 2 horas

Braga Netto apresenta recurso ao STF e aponta falta de imparcialidade
Direitos Humanos Há 3 horas

Morre aos 79 anos o advogado Sergio Bermudes, que atuou no caso Herzog
Câmara Há 4 horas

Deputados analisam MP que prevê isenção da taxa de verificação de taxímetros; acompanhe

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari DORNELES E A TRILHADEIRA DO CARTEADO
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,37 +0,02%
Euro
R$ 6,25 -0,08%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 650,238,70 -0,01%
Ibovespa
146,969,10 pts 0.55%
Mega-Sena
Concurso 2932 (25/10/25)
04
13
25
36
40
53
Ver detalhes
Quina
Concurso 6862 (25/10/25)
11
39
51
62
68
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3522 (25/10/25)
01
02
04
05
07
08
10
11
12
14
15
17
20
22
24
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2840 (24/10/25)
03
04
07
19
22
24
30
32
38
39
42
43
46
47
50
51
62
68
72
95
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2877 (24/10/25)
05
16
19
20
25
44
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias