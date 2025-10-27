Polícia apreende 25 caixas de cigarros estrangeiros em Crissiumal

Na manhã de sexta-feira (24), uma ação conjunta da Polícia Civil e da Brigada Militar, realizada no âmbito da Operação Protetor de Fronteiras e Divisas, resultou na apreensão de 25 caixas de cigarros de origem estrangeira, da marca Gift, no interior do município de Crissiumal.

Durante atividades de monitoramento da faixa de fronteira com a Argentina, na localidade de Esquina Cardoso, os agentes visualizaram movimentação atípica de embarcações vindas do país vizinho em direção ao território brasileiro.

As equipes deslocaram-se até uma propriedade rural nas proximidades, onde foi localizado um veículo Gol, estacionado em uma garagem, carregado com diversas caixas de cigarros. Após a contagem, foi confirmado o total de 25 caixas do produto, sem documentação fiscal e proveniente do contrabando internacional.

O local onde a apreensão ocorreu já era conhecido por atividades ilícitas relacionadas ao contrabando. Toda a mercadoria foi apreendida e colocada à disposição da Receita Federal para os devidos procedimentos legais.