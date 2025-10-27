Motorista morre em colisão frontal em Mato Castelhano

Um homem morreu em um acidente entre um carro e um caminhão na manhã desta segunda-feira (27) em Mato Castelhano, no norte do Estado. A colisão frontal aconteceu por volta das 7h no km 275 da rodovia.

O condutor de um Corsa, emplacado em Passo Fundo, bateu de frente com um caminhão e morreu no local. Ele ainda não foi identificado. Já o motorista do caminhão não se feriu.

O trânsito chegou a ficar totalmente interrompido no trecho, mas teve uma faixa liberada em formato pare e siga próximo das 8h. O local foi isolado pela Polícia Civil, onde equipe do Instituto-Geral de Perícias (IGP) faz levantamentos.