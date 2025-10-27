Ciclista morre após colisão com moto em Campo Novo

No início da noite deste domingo (26), um grave acidente envolvendo uma motocicleta e uma bicicleta resultou na morte de um ciclista na estrada que liga a cidade de Campo Novo à localidade de Vila Turvo.

De acordo com informações preliminares, ainda não há confirmação sobre o sentido em que os veículos trafegavam no momento da colisão. Sabe-se, contudo, que a bicicleta seguia em direção a Campo Novo.

Equipes da Secretaria Municipal de Saúde prestaram socorro às vítimas. O condutor da motocicleta foi encaminhado ao Hospital Bom Pastor, em Santo Augusto, enquanto o ciclista foi levado ao Hospital Santo Antônio, em Tenente Portela. Apesar dos esforços da equipe médica, o homem não resistiu aos ferimentos. Quanto ao condutor da moto não se sabe o estado de saúde.

A vítima fatal foi identificada como Vilson de Souza, popularmente conhecido como “Sapatinho”, de 68 anos. Morador de Campo Novo, Vilson era uma figura muito querida e respeitada pela comunidade local, o que gerou grande comoção entre familiares e amigos.

As circunstâncias do acidente serão apuradas pelas autoridades competentes.