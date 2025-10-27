Casal fica ferido em saída de pista na RSC-472

Um acidente de trânsito foi registrado na noite deste domingo (26) na RSC-472, na curva do conhecido Cerro dos Machados, em Tenente Portela.

Segundo informações apuradas, o veículo seguia no sentido Palmitinho – Tenente Portela quando acabou saindo da pista. No automóvel estava um casal, que sofreu ferimentos em decorrência do acidente.

As vítimas foram socorridas pelo SAMU e encaminhadas ao Hospital Santo Antônio, onde recebem atendimento médico. Até o momento, não há informações sobre o estado de saúde do casal nem sobre as circunstâncias que levaram à saída de pista.

A Brigada Militar, os Bombeiros Voluntários de Tenente Portela e o SAMU atenderam a ocorrência.