Casal fica ferido em saída de pista na RSC-472

Veículo sai da pista em curva conhecida em Tenente Portela.

Por: Marcelino Antunes Fonte: Jornal Província - Com Informações Portela Online
27/10/2025 às 08h43 Atualizada em 27/10/2025 às 08h54
(Foto: Portela Online)

Um acidente de trânsito foi registrado na noite deste domingo (26) na RSC-472, na curva do conhecido Cerro dos Machados, em Tenente Portela.

Segundo informações apuradas, o veículo seguia no sentido Palmitinho – Tenente Portela quando acabou saindo da pista. No automóvel estava um casal, que sofreu ferimentos em decorrência do acidente.

As vítimas foram socorridas pelo SAMU e encaminhadas ao Hospital Santo Antônio, onde recebem atendimento médico. Até o momento, não há informações sobre o estado de saúde do casal nem sobre as circunstâncias que levaram à saída de pista.

A Brigada Militar, os Bombeiros Voluntários de Tenente Portela e o SAMU atenderam a ocorrência.

 

 

 

Terça
17° 13°
Quarta
15° 11°
Quinta
21° 11°
Sexta
24° 10°
Sábado
28° 13°
DENGUE
