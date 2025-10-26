Segunda, 27 de Outubro de 2025
Queda de helicóptero em São Roque deixa duas pessoas feridas

Aeronave caiu em lago na região do Jardim Conceição

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
26/10/2025 às 18h16

Duas pessoas ficaram feridas após um helicóptero cair na cidade de São Roque, no interior paulista. Uma das vítimas, informou o Corpo de Bombeiros, foi socorrida com ferimentos na mão. A segunda pessoa não teve ferimentos graves.

Segundo informações da Defesa Civil e do Corpo de Bombeiros, a aeronave, de matrícula PS-VNT caiu em um lago na região do Jardim Conceição.

As causas do acidente serão investigadas pelo Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa). Procurada pela Agência Brasil , a Força Aérea Brasileira (FAB) informou que investigadores do Quarto Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Seripa IV), órgão regional do Cenipa, já foram acionados para investigar o caso.

Rede Voa

Em nota, o Centro de Controle Operacional da Rede VOA informa que registrou a decolagem do helicóptero prefixo PS-VNT, neste domingo (26), do Aeroporto de Jundiaí, às 12h05, com destino a São Roque.

Por volta das 15h30 foi confirmada a queda da aeronave em um lago na região de São Roque. Havia duas pessoas a bordo, que foram socorridas pelo Corpo de Bombeiros, com o apoio do helicóptero Águia da Polícia Militar de Sorocaba, apenas com ferimentos leves.

© Rafa Neddermeyer/Agência Brasil/ARQUIVO
