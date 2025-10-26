Hoje é Dia destaca Novembro Azul, prevenção ao AVC e Maurício de Sousa

Esta semana temos duas importantes campanhas de promoção da saúde e três efemérides que destacam a cultura. Vamos começar pelo último dia da semana, porque o Novembro Azul começa no dia 1º desse mês. A mobilização incentiva a prevenção do câncer de próstata, a variante da doença que mais acomete os homens.

O Instituto Nacional de Câncer (INCA) estima que, para o triênio 2023–2025 haja uma média de 71.730 novos casos por ano. A doença matou uma média de 47 homens por dia em 2023, como destacou a Agência Brasil e o Repórter Brasil , da TV Brasil , em reportagens do ano passado.

Mesmo assim, quase metade dos homens acima de 40 anos não fazem os exames preventivos, como noticiou a Radioagência Nacional , em 2023. A importância da prevenção foi tema do Tarde Nacional Amazônia , da Rádio Nacional , em edição de 2024.

Por falar em saúde, o Dia Mundial do Acidente Vascular Cerebral , fixado em 29 de outubro, foi instituído pela Organização Mundial da Saúde (OMS) e pela Federação Mundial de Neurologia para conscientizar e prevenir esse mal, que chega a atingir uma a cada seis pessoas no mundo.

O Revista Brasil , da Rádio Nacional , entrevistou uma neurologista em 2017 para explicar o que é o AVC, também conhecido como derrame cerebral. O Nacional Informa , também veiculado pela emissora, em 2022 destacou que reconhecer os sinais de alerta e fornecer socorro rápido pode evitar óbitos e sequelas graves.

A Agência Brasil mostrou que 90% dos casos são evitáveis, em texto de 2023. Esse também foi o foco do episódio do Caminhos da Reportagem chamado “AVC, cada minuto importa”, exibido pela TV Brasil em 2024.

Respeito à diversidade

No dia 26 de outubro é celebrado o Dia Internacional da Visibilidade Intersexo . A data foi escolhida em alusão à manifestação ocorrida nesse dia em 1996, nos Estados Unidos, durante uma Conferência da Academia Americana de Pediatria. Foi a primeira manifestação pública de pessoas intersexo já registrada.

Essa condição, em que a pessoa nasce com o órgão genital com aparência diferente da realidade cromossômica (XX ou XY), foi explicada pelo Tarde Nacional , da Rádio Nacional , e pelo Repórter Brasil Tarde , da TV Brasil , em edições de 2024.

A Radioagência Nacional destacou que essas pessoas têm o direito de alterar o sexo no registro civil, em reportagem de 2021. E a Agência Brasil contou a história da primeira brasileira a obter o registro intersexo, em reportagem do ano passado.

Cultura

No dia 27 de outubro Mauricio de Sousa, o mais famoso e premiado cartunista brasileiro, faz aniversário de 90 anos. Os personagens da Turma da Mônica, sua criação máxima, marcaram a infância de milhões de brasileiros, de diferentes gerações. Seja nos quadrinhos, na TV, cinema, em games e até em campanhas de utilidade pública.

A trajetória e a contribuição de Maurício para a cultura do país foram destacadas pela Agência Brasil , pela Radioagência Nacional , e também no Repórter Brasil , da TV Brasil , em reportagens de 2020, na ocasião de seu aniversário de 85 anos. Maurício deu ainda uma longa entrevista sobre sua vida e obra para a TV Brasil em 2019, no programa Conversa com Roseann Kennedy .

Aproveitando o papo sobre quadrinhos e personagens que encantam crianças e adultos, o Dia Internacional da Animação é comemorado em 28 de outubro. Nesta data, em 1892, ocorreu a primeira apresentação do "Teatro Ótico", do artista francês Émile Reynaud, com suas animações chamadas "Pantomimas Luminosas", no Museu Grévin, em Paris.

No Brasil, a data é comemorada com apresentações gratuitas de animações nacionais e internacionais em dezenas de cidades, como mostra esta reportagem da Agência Brasil , de 2016. No mesmo ano, a Agência trouxe este outro texto , mostrando que cresce no país a participação de mulheres na produção de animações. A efeméride ganhou destaque ainda no Repórter Maranhão , da TV Brasil , em 2017.

Celebrar e incentivar o hábito da leitura é o objetivo do Dia Nacional do Livro , efeméride comemorada em 29 de outubro. A Agência Brasil destacou, em 2023, que o Brasil tem 25 milhões de leitores de livros. Um contingente considerado baixo, levando-se em conta a totalidade da população.

Em reportagem publicada no mesmo ano, a Radiogência Nacional mostrou que os leitores brasileiros estão comprando mais livros pela internet. E o Repórter Brasil , da TV Brasil , aproveitou a efeméride para exibir uma série de três reportagens especiais, que pode ser conferida aqui .

E já que estamos falando de leitura, temos também o Dia Nacional da Poesia , comemorado em 31 de outubro. A efeméride é uma homenagem ao nascimento de Carlos Drummond de Andrade, considerado por muitos como o mais influente poeta brasileiro do século XX. A data foi destaque de edição do Repórter Brasil , da TV Brasil , em 2020, e da Rádio Animada , da Rádio MEC , em 2021.

Já a Agência Brasil aproveitou a efeméride para trazer dicas de como incentivar a leitura entre as crianças, em texto de 2024. E a Radioagência Nacional destacou como a poesia tem ganhado novos formatos com a internet.

Esporte

Diego Maradona, um dos maiores craques do futebol argentino, faria 65 anos no dia 30 de outubro. Nascido em um bairro pobre nos subúrbios de Buenos Aires, o jogador se tornou um ícone para muitas pessoas na Argentina e em todo o mundo.

Diego morreu aos 60 anos, e sua morte virou caso judicial, com a equipe médica sendo acusada de negligência. A partida do astro dos gramados, em 2020, foi destaque na Radioagência Nacional e no Repórter Brasil , da TV Brasil . E o carinho dos fãs e as homenagens ao ídolo foram o foco de reportagem da Agência Brasil em 2021, um ano após o falecimento.

Halloween e Dia do Saci

O que você prefere? Uma celebração importada ou uma data tipicamente brasileira? Brincadeiras à parte, em 31 de outubro são comemorados o Dia das Bruxas e o Dia do Saci . Mais conhecido como Halloween , o primeiro é uma comemoração tradicional nos Estados Unidos, na Irlanda e em outros lugares pelo mundo afora, inclusive no Brasil, onde foi amplamente adotada.

Já o Dia do Saci foi criado por lei em 2003, justamente com o objetivo de resgatar figuras do folclore brasileiro, em contraposição à celebração gringa. Essa “competição” foi tema de edição da Rádio Animada , programa da Rádio Nacional , e de reportagem da Radioagência Nacional , ambas em 2023.

E se você for comemorar fantasiado ou com uma maquiagem temática, o Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro) tem recomendações para adquirir produtos sem risco para a saúde, como mostra esta matéria do Repórter Brasil , da TV Brasil , de 2019.

História

A Guerra do Vietnã começou há 66 anos, no dia 1º de novembro de 1959. O conflito entre Vietnã do Norte e Vietnã do Sul, que teve o apoio dos Estados Unidos, chocou o mundo pelos impactos aos civis e ao meio ambiente, por causa dos bombardeios indiscriminados na região, feitos pelos americanos.

O programa Na Trilha da História , da Rádio Nacional , entrevistou o historiador Antônio José Barbosa sobre a guerra, em episodio de 2019. Os 50 anos da imagem mais famosa e emblemática do conflito, a foto da menina Kim Phuc fugindo de um bombardeio, com a pele queimada por napalm, foi o foco de matéria do Repórter Brasil Tarde , da TV Brasil , em 2022.

A própria Kim contou sua história em uma autobiografia lançada no Brasil em 2018, como noticiou a Agência Brasil .

Confira a relação completa de datas do Hoje é Dia de 26 de Outubro a 1º de Novembro de 2025*