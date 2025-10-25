Domingo, 26 de Outubro de 2025
16°C 21°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

EBC promove debate na UnB para marcar 18 anos de existência

Empresa foi criada em 24 de outubro de 2007 por decreto presidencial

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
25/10/2025 às 15h57

A Empresa Brasil de Comunicação ( EBC ) realiza na próxima terça-feira (28) um debate em parceria com a Universidade de Brasília (UnB) para marcar os 1 8 anos de criação da empresa . O evento ocorrerá às 10h no Auditório Pompeu de Sousa da Faculdade de Comunicação (FAC) da UnB.

São presenças confirmadas no encontro a primeira presidenta da EBC , Tereza Cruvinel; os ex-presidentes Ricardo Melo, Kariane Costa e Hélio Doyle; a ex-ministra da Secretaria de Comunicação da Presidência da República (Secom/PR) Helena Chagas; além do ex-presidente da Radiobrás e professor da Universidade de São Paulo (USP), Eugênio Bucci, e do presidente do Comitê Editorial e de Programação (Comep), Pedro Rafael Vilela.

Também participam do evento a diretora da Faculdade de Comunicação da UnB Dione Moura e o professor Fernando Oliveira Paulino, coordenador do Laboratório de Políticas de Comunicação (LaPCom) e presidente da Associação Latino-Americana de Investigadores da Comunicação (ALAIC).

“A EBC volta para a universidade, onde cresceu o debate sobre comunicação pública no país, para debater não só nossas origens, mas o futuro que precisamos construir, de uma empresa pública relevante para a sociedade e essencial para a democracia em nosso país”, afirma o atual presidente da empresa, André Basbaum.

Histórico

Em 24 de outubro de 2007 , um decreto presidencial cria a Empresa Brasil de Comunicação (EBC) . A empresa surge fruto do debate ocorrido no ano anterior no Fórum da TV Pública, realizado em 2006, com participação do Ministério da Cultura e da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.

Criada a partir da fusão das estruturas da TVE e da Radiobrás, a EBC também herda o patrimônio da comunicação pública brasileira iniciada há mais de 100 anos , com a fundação da Rádio Sociedade no Rio, que se tornaria depois a Rádio MEC . Em 2025, a Rádio MEC completou 102 anos de existência.

Serviço

O evento é aberto ao público e à comunidade acadêmica mediante inscrição pelo e-mail [email protected] informando nome, órgão ou faculdade, CPF e telefone.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
© Marcello Casal JrAgência Brasil
Geral Há 9 horas

Belo Horizonte passa a ter Dia do Casamento Monogâmico Cristão

Lei que originou a data fere a Constituição, segundo advogada
Geral Há 13 horas

ANP autoriza funcionamento parcial da Refit

Torre de destilação segue interditada

 No Arroio Barriga, a ponte terá aterro em pedra para ter maior resistência em caso de novas cheias -Foto: Ascom Serg
Estradas Há 14 horas

Concluída etapa de construção dos aterros de conquista das novas pontes da rodovia RSC-287 nos arroios Grande e Barriga

O governo do Estado, por meio da Secretaria da Reconstrução Gaúcha (Serg), acompanha asobras de reconstrução de duas novas pontes na rodovia RSC-28...
Geral Há 16 horas

PF pode interromper emissão de passaporte por falta de verba

Ministério diz que medidas estão sendo adotadas para garantir serviço

 A partir do próximo domingo, as temperaturas estarão em declínio (Foto: Diones Roberto Becker)
Clima Há 18 horas

Estado deve registrar chuva em algumas regiões neste fim de semana

Informações constam no Boletim Integrado Agrometeorológico nº 43/2025

Tenente Portela, RS
16°
Chuva
Mín. 16° Máx. 21°
16° Sensação
2.09 km/h Vento
99% Umidade
100% (15.55mm) Chance chuva
05h48 Nascer do sol
18h49 Pôr do sol
Segunda
21° 16°
Terça
15° 12°
Quarta
15° 12°
Quinta
21° 12°
Sexta
24° 11°
Últimas notícias
Direitos Humanos Há 4 horas

Catedral da Sé lotada rememora os 50 anos do assassinato de Herzog
Esportes Há 8 horas

Série C: Ponte Preta conquista 1º título nacional de sua história
Geral Há 9 horas

Belo Horizonte passa a ter Dia do Casamento Monogâmico Cristão
Esportes Há 9 horas

Marina Dias é ouro na etapa de Laval da Copa do Mundo de paraescalada
Esportes Há 11 horas

Brasil se despede do Mundial de Ginástica Artística sem medalhas

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari DORNELES E A TRILHADEIRA DO CARTEADO
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,39 +0,04%
Euro
R$ 6,26 -0,03%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 637,812,32 +0,67%
Ibovespa
146,172,20 pts 0.31%
Mega-Sena
Concurso 2932 (25/10/25)
04
13
25
36
40
53
Ver detalhes
Quina
Concurso 6862 (25/10/25)
11
39
51
62
68
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3522 (25/10/25)
01
02
04
05
07
08
10
11
12
14
15
17
20
22
24
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2840 (24/10/25)
03
04
07
19
22
24
30
32
38
39
42
43
46
47
50
51
62
68
72
95
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2877 (24/10/25)
05
16
19
20
25
44
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias