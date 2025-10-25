ANP autoriza funcionamento parcial da Refit

A Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) informou, por meio de nota divulgada neste sábado (25), que “desinterditou parcialmente” as instalações da Refinaria de Petróleo de Manguinhos S.A (Refit), no Rio de Janeiro.

Conforme a autarquia reguladora, a refinaria atendeu dez dos 11 “condicionantes apontados na fiscalização”, feita pela própria ANP nos dias 25 e 26 de setembro, quando foi determinada a “interdição cautelar de toda a instalação produtora de derivados da Refit".

A ANP liberou atividades nas áreas de movimentação, tancagem, expedição e carregamento de produtos. Segue, no entanto, interditada a torre de destilação. A agência aguarda comprovação da “necessidade do uso das colunas de destilação para compor produção de gasolina.”

Com a decisão da ANP, a refinaria está “liberada para realizar formulação de combustíveis, movimentação e comercialização de seus produtos e insumos.”