Condor: PRF prende argentino com 26 mil maços de cigarros contrabandeados

Caixas eram transportadas numa Fiat Fiorino com placas de Blumenau (Foto: Divulgação | PRF)

Uma abordagem realizada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) na BR-158, em Condor, resultou na apreensão de 26 mil maços de cigarros de origem estrangeira. As caixas eram transportadas numa Fiat Fiorino com placas de Blumenau/SC e conduzida por um homem de nacionalidade argentina.

O motorista, de 25 anos, foi preso em flagrante pelo crime de contrabando e encaminhado à Polícia Federal em Santo Ângelo, juntamente com o veículo e a mercadoria.

O fato ocorreu na manhã de sexta-feira (24/10). As informações são da PRF.

