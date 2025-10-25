Domingo, 26 de Outubro de 2025
16°C 21°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

PF pode interromper emissão de passaporte por falta de verba

Ministério diz que medidas estão sendo adotadas para garantir serviço

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
25/10/2025 às 12h38

A Polícia Federal (PF) pode interromper a emissão de passaportes aos cidadãos brasileiros no fim deste ano por falta de verba orçamentária. O Ministério da Justiça e Segurança Pública informou, nesta sexta-feira (24), por meio de nota, que tem atuado de forma “ativa e coordenada” para assegurar a continuidade das emissões dos documentos pela Polícia Federal, instituição subordinada à pasta federal.

“A pasta acompanha de perto a situação orçamentária e mantém diálogo constante com a área econômica do Governo Federal para viabilizar os recursos necessários à manutenção do serviço,” diz a nota pública.

Esta não é a primeira vez que a emissão do documento de viagens pode ser suspensa. Em junho de 2017 e entre novembro e dezembro de 2022, a Polícia Federal suspendeu a emissão de passaportes também por falta de verba.

O Ministério da Justiça reforçou que a emissão de passaportes é um serviço essencial ao cidadão brasileiro e que todas as medidas estão sendo adotadas para evitar qualquer interrupção do atendimento à população.

O custo para emitir um passaporte comum, em 2025, é de R$ 257,25 e, em casos específicos, a taxa pode chegar a R$ 514,50.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
© Marcello Casal JrAgência Brasil
Geral Há 9 horas

Belo Horizonte passa a ter Dia do Casamento Monogâmico Cristão

Lei que originou a data fere a Constituição, segundo advogada
Geral Há 12 horas

EBC promove debate na UnB para marcar 18 anos de existência

Empresa foi criada em 24 de outubro de 2007 por decreto presidencial
Geral Há 13 horas

ANP autoriza funcionamento parcial da Refit

Torre de destilação segue interditada

 No Arroio Barriga, a ponte terá aterro em pedra para ter maior resistência em caso de novas cheias -Foto: Ascom Serg
Estradas Há 14 horas

Concluída etapa de construção dos aterros de conquista das novas pontes da rodovia RSC-287 nos arroios Grande e Barriga

O governo do Estado, por meio da Secretaria da Reconstrução Gaúcha (Serg), acompanha asobras de reconstrução de duas novas pontes na rodovia RSC-28...

 A partir do próximo domingo, as temperaturas estarão em declínio (Foto: Diones Roberto Becker)
Clima Há 18 horas

Estado deve registrar chuva em algumas regiões neste fim de semana

Informações constam no Boletim Integrado Agrometeorológico nº 43/2025

Tenente Portela, RS
16°
Chuva
Mín. 16° Máx. 21°
16° Sensação
2.09 km/h Vento
99% Umidade
100% (15.55mm) Chance chuva
05h48 Nascer do sol
18h49 Pôr do sol
Segunda
21° 16°
Terça
15° 12°
Quarta
15° 12°
Quinta
21° 12°
Sexta
24° 11°
Últimas notícias
Direitos Humanos Há 4 horas

Catedral da Sé lotada rememora os 50 anos do assassinato de Herzog
Esportes Há 8 horas

Série C: Ponte Preta conquista 1º título nacional de sua história
Geral Há 9 horas

Belo Horizonte passa a ter Dia do Casamento Monogâmico Cristão
Esportes Há 9 horas

Marina Dias é ouro na etapa de Laval da Copa do Mundo de paraescalada
Esportes Há 11 horas

Brasil se despede do Mundial de Ginástica Artística sem medalhas

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari DORNELES E A TRILHADEIRA DO CARTEADO
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,39 +0,04%
Euro
R$ 6,26 -0,03%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 637,812,32 +0,67%
Ibovespa
146,172,20 pts 0.31%
Mega-Sena
Concurso 2932 (25/10/25)
04
13
25
36
40
53
Ver detalhes
Quina
Concurso 6862 (25/10/25)
11
39
51
62
68
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3522 (25/10/25)
01
02
04
05
07
08
10
11
12
14
15
17
20
22
24
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2840 (24/10/25)
03
04
07
19
22
24
30
32
38
39
42
43
46
47
50
51
62
68
72
95
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2877 (24/10/25)
05
16
19
20
25
44
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias