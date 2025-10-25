Brigada Militar apreende 109 pedras de crack em Três Passos

Durante patrulhamento na cidade de Três Passos, na tarde de quinta-feira (23/10), a Força Tática do 7º BPM visualizou um indivíduo tentando se desfazer de um invólucro ao perceber a aproximação das viaturas.

Devido à atitude suspeita, o homem foi abordado. A ação, no contexto da Operação Cerco Fechado, resultou na apreensão de 109 pedras de crack, dinheiro e dois aparelhos celulares.

O indivíduo acabou preso em flagrante por tráfico de drogas e conduzido para exame médico. Posteriormente, ele foi apresentado na Delegacia da Polícia Civil para o registro da ocorrência.

