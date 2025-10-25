Domingo, 26 de Outubro de 2025
Estado deve registrar chuva em algumas regiões neste fim de semana

Informações constam no Boletim Integrado Agrometeorológico nº 43/2025

Por: Editoria Local Fonte: SEAPI-RS
25/10/2025 às 10h28
Estado deve registrar chuva em algumas regiões neste fim de semana
A partir do próximo domingo, as temperaturas estarão em declínio (Foto: Diones Roberto Becker)

Neste fim de semana, a previsão é de instabilidade no Rio Grande do Sul. As informações constam no Boletim Integrado Agrometeorológico nº 43/2025, produzido pela Secretaria Estadual da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação (SEAPI), em parceria com a Emater-Ascar e o Instituto Rio-Grandense do Arroz (IRGA).

- Sábado (25/10) e domingo (26/10): o tempo ficará instável devido à passagem de uma frente fria. Por consequência, no sábado há previsão de chuva na metade Sul e Central e, no domingo, previsão de chuva na metade Central e Norte. A partir do próximo domingo, as temperaturas estarão em declínio.

- Segunda (27/10), terça (28/10) e quarta-feira (29/10): a instabilidade deve ficar mais concentrada na metade Norte do Estado. Por conta disso, nessa localidade, ainda há previsão de chuva para esses dias. Nas demais regiões, o tempo voltará a permanecer estável e não há previsão de chuva significativa.

De forma geral, os acumulados de precipitação previstos variam entre 10 e 100 milímetros (mm) na maior parte do Estado. Assim como na semana passada, a única exceção será na porção mais a Sudeste e Leste, que os acumulados não devem ultrapassar os 10mm.

 

Segunda
21° 16°
Terça
15° 12°
Quarta
15° 12°
Quinta
21° 12°
Sexta
24° 11°
DENGUE
