Governo publica edital de concurso público para os cargos de escrivão e de inspetor da Polícia Civil no Diário Oficial

Foi publicado no Diário Oficial do Estado (DOE), desta sexta-feira (24/10), o Edital 06/2025 de abertura de concurso público de ingresso nas carrei...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
24/10/2025 às 18h44
-

Foi publicado no Diário Oficial do Estado (DOE), desta sexta-feira (24/10), o Edital 06/2025 de abertura de concurso público de ingresso nas carreiras de escrivão e de inspetor da Polícia Civil (PC). O certame destina-se ao provimento inicial de720 vagas.

A distribuição das vagas contempla 360 oportunidades para o cargo de escrivão e outras 360 para o cargo de inspetor, além da possibilidade de preenchimento de vagas que venham a surgir durante o prazo de validade do concurso, condicionado à autorização do governo do Estado.

A segurança é uma das áreas prioritárias do governador Eduardo Leite. Desde 2019, o governo já nomeou 1.890 servidores para a Polícia Civil gaúcha, entre delegados, escrivães e inspetores.

Inscrições e requisitos

As inscriçõesestarão abertas no períodode 27 de outubro de 2025 até as 17h do dia 26 de novembro de 2025, conforme determinado no cronograma de execução, exclusivamente pela internet, no site da Fundatec . A aplicação do exame de capacitação intelectual (provas teórico-objetivas e de redação) está prevista para o dia 18 de janeiro de 2026.

Será assegurado o percentual de vagas às pessoas com deficiência, negras, trans e integrantes dos povos indígenas, conforme estabelecido no Decreto Estadual nº 56.229/2021, alterado pelo Decreto Estadual nº 56.921/2023 e regulamentado pelo Edital do concurso.

São requisitos para o ingresso nas carreiras da Polícia Civil, de acordo com a Lei Federal 14.735/2023 e com a Lei Estadual 12.350/2005:

  • ser brasileiro ou gozar das prerrogativas contidas no art. 12 da Constituição Federal, cujo processo de naturalização tenha sido encerrado dentro do prazo das inscrições;
  • contar com, no mínimo, 18 anos de idade até a data da matrícula no Curso de Formação Profissional;
  • possuir Cédula de Identidade Civil que contenha o número de registro geral (RG), utilizado para cadastramento de pessoas físicas pelo órgão estadual da Segurança Pública;
  • estar em dia com as obrigações militares e eleitorais;
  • ter concluído curso superior reconhecido pelo Ministério da Educação até a data da posse;
  • possuir Carteira Nacional de Habilitação para conduzir veículos automotores, no mínimo da categoria “B”, até a data da posse;
  • possuir CPF válido e situação regularizada perante a Secretaria da Receita Federal;
  • possuir saúde física e psiquiátrica e aptidão psicológica adequadas ao exercício das atividades inerentes à carreira policial e, especialmente, ao cargo; e
  • possuir conduta moral, ética, social e profissional compatível com a função policial.

Texto: Ascom SSP
Edição: Secom

© Marcello Casal JrAgência Brasil
