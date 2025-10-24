Domingo, 26 de Outubro de 2025
Governo Leite autoriza início da obra no Colégio Estadual Imigrante, em Caxias do Sul

O governo do Estado, por meio da Secretaria de Obras Públicas (SOP), autorizou o início das obras de melhorias no Colégio Estadual (CE) Imigrante, ...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
24/10/2025 às 17h54
Governo Leite autoriza início da obra no Colégio Estadual Imigrante, em Caxias do Sul
A titular da SOP, Izabel Matte, e sua adjunta, Zilá Breitenbach, participaram do ato -Foto: Ariel Engster/Ascom SOP

O governo do Estado, por meio da Secretaria de Obras Públicas (SOP), autorizou o início das obras de melhorias no Colégio Estadual (CE) Imigrante, em Caxias do Sul, com investimento de R$ 1,8 milhão. A titular da SOP, Izabel Matte, e sua adjunta, Zilá Breitenbach, participaram do ato.

Com os recursos, a instituição passará por diversas manutenções, contemplando cobertura, paredes e pisos. A fiscalização dos serviços é realizada pela 4ª Coordenadoria Regional de Obras Públicas (Crop), de Caxias do Sul. A empresa responsável pela obra tem, agora, 360 dias para concluir as melhorias.

O investimento no colégio é feito por meio da Contratação Simplificada, sistema que agiliza as manutenções nos prédios públicos. A principal vantagem é a redução de prazos. Antes, o tempo entre a solicitação de reparo e o início do trabalho era de mais de mil dias. Agora, o prazo é de aproximadamente 90 dias.

Educação

Na educação, área tratada como prioridade pelo governador Eduardo Leite, o propósito do governo é garantir o futuro do estudante, do professor e da sociedade. Desde o início da atual gestão, em 2023, o governo investiu R$ 44,1 milhões em 36 escolas localizadas em municípios abrangidos pela 4ª Crop, entre obras finalizadas, em execução, por iniciar ou em fase de contrato.

No mesmo período, em todo o Estado, o governo destinou R$ 581,2 milhões em obras que beneficiaram 608 escolas.

Principais obras que serão realizadas no CE Imigrante

  • Manutenção na cobertura;
  • Manutenção nas instalações elétricas e hidrossanitárias;
  • Recuperação dos pisos, das paredes e dos forros;
  • Recuperação das pinturas;
  • Manutenção dos muros, das telas e do acesso escolar.

Texto: Marluci Brock/Ascom SOP
Edição: Secom

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
DENGUE
