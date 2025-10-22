Quarta, 22 de Outubro de 2025
13°C 26°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

STF valida poder de investigação do Ministério Público do Rio

Ministros aceitaram a validade da reestruturação do Gaeco

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
22/10/2025 às 20h04

O Supremo Tribunal Federal (STF) confirmou nesta quarta-feira (22) a validade da reestruturação do Grupo de Atuação Especializada de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), núcleo responsável pela atuação em investigações criminais. Por unanimidade, a Corte reafirmou o poder de investigação do Ministério Público e validou uma resolução interna do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MP-RJ) que reestruturou o Gaeco do órgão.

Em 2023, a Corte julgou a constitucionalidade da resolução e reafirmou o poder de investigação do Ministério Público, a partir de uma ação protocolada pela Associação dos Delegados de Polícia do Brasil (Adepol). A entidade alegou que somente as polícias federal e civil têm a prerrogativa de realizar investigações criminais, mas o plenário validou a participação do MP em investigações.

Após o julgamento, a Adepol apresentou um recurso para esclarecer que o poder de investigação do Ministério Público deve ser seguir parâmetros que foram definidos em julgamentos anteriores sobre a questão.

Por unanimidade, os ministros aceitaram o recurso da entidade e esclareceram que as investigações conduzidas pelo Ministério Público devem depender de autorização judicial, seguir prazos estabelecidos na legislação penal e observar os direitos constitucionais dos investigados.

Em 2015, o Supremo reconheceu que o MP tem competência para exercer investigações criminais. A questão foi decidida em um caso concreto, no qual um ex-prefeito, denunciado por crime de responsabilidade, questionou investigação conduzida exclusivamente pelo órgão, sem participação da polícia.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
© Valter Campanato/Agência Brasil
Justiça Há 38 minutos

Governo apresenta projeto que agrava pena para organizações criminosas

Texto cria novo tipo penal, com previsão de 30 anos de prisão

 © Paola de Orte/Agência Brasil
Justiça Há 51 minutos

Moraes diz que Eduardo Bolsonaro cria dificuldades para ser notificado

DPU pediu mais cedo que deputado fosse notificado por carta
Justiça Há 2 horas

MP da Itália dá parecer favorável à extradição de Carla Zambelli

Não há prazo para a Justiça italiana decidir a questão
Justiça Há 5 horas

DPU pede que Eduardo Bolsonaro seja notificado por carta nos EUA

Parlamentar já foi notificado por edital, mas não se manifestou

 © Tomaz Silva/Agência Brasil
Justiça Há 7 horas

Justiça absolve sete acusados de incêndio e mortes no Ninho do Urubu

Dez adolescentes que jogavam no Flamengo morreram

Tenente Portela, RS
20°
Parcialmente nublado
Mín. 13° Máx. 26°
20° Sensação
1.66 km/h Vento
66% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
05h52 Nascer do sol
18h46 Pôr do sol
Quinta
26° 13°
Sexta
29° 15°
Sábado
26° 16°
Domingo
19° 15°
Segunda
25° 12°
Últimas notícias
Tecnologia Há 5 minutos

Black Friday se aproxima e especialista alerta para golpes
Política Há 6 minutos

Câmara aprova urgência para votar projeto que cria bancada cristã
Senado Federal Há 20 minutos

Sessão especial vai celebrar os 10 anos do Arquivo S
Justiça Há 20 minutos

STF valida poder de investigação do Ministério Público do Rio
Geral Há 20 minutos

Rio instala câmeras inteligentes para buscas criminais em segundos

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari O TRIPA E SUAS ARTEIRICES
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,40 +0,25%
Euro
R$ 6,27 +0,33%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 615,179,92 -2,82%
Ibovespa
144,872,80 pts 0.55%
Mega-Sena
Concurso 2930 (21/10/25)
01
11
13
14
36
45
Ver detalhes
Quina
Concurso 6858 (21/10/25)
31
55
70
78
80
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3518 (21/10/25)
02
05
06
07
11
12
13
14
16
17
19
21
22
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2838 (20/10/25)
05
06
12
16
23
24
31
34
35
36
43
53
58
63
82
85
86
87
97
99
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2875 (20/10/25)
01
15
17
31
33
48
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias