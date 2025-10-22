Quarta, 22 de Outubro de 2025
13°C 26°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Governo reduz prazos para início de obras com sistema de credenciamento de empresas para serviços de engenharia e arquitetura

O governo do Estado tem acelerado a capacidade de contratar prestadores de serviços para a execução de obras públicas desde a implementação, em jan...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
22/10/2025 às 19h09
Governo reduz prazos para início de obras com sistema de credenciamento de empresas para serviços de engenharia e arquitetura
Servidora analisa projeto de obra pública em procedimento de contratação -Foto: Ariel Engster/Ascom SOP

O governo do Estado tem acelerado a capacidade de contratar prestadores de serviços para a execução de obras públicas desde a implementação, em janeiro de 2025, pela Secretaria de Obras Públicas (SOP), de um sistema para credenciamento de empresas responsáveis por elaborar projetos e serviços técnicos de arquitetura e engenharia.

Pelo modelo, é criado um cadastro prévio de prestadoras aptas a executar os trabalhos, as quais são acionadas conforme as demandas do Estado. Assim, elimina-se a necessidade de uma nova licitação a cada contratação, acelerando as obras e os resultados para a sociedade.

O credenciamento simplifica um processo que poderia ser bastante demorado. Nele, a análise da qualificação das empresas é realizada previamente na Central de Licitações (Celic) . Quando um departamento da SOP encaminha uma demanda, basta selecionar uma das empresas pré-habilitadas, dando mais rapidez ao andamento.

De seis meses para 30 dias

Com a aplicação da metodologia inovadora, o tempo médio para contratação que, por outros sistemas, poderia levar de seis meses a um ano, foi reduzido para cerca de cem dias a partir do início da implementação do credenciamento.

Atualmente, com o aprimoramento do modelo, os processos são realizados em pouco mais de 30 dias. O funcionamento é semelhante ao da Contratação Simplificada (CS), modelo adotado desde 2024 para execução de manutenções em prédios públicos e que também foi desenvolvido para reduzir prazos nas obras do Estado.

Os sistemas podem atuar de forma integrada: o projeto para um serviço em um prédio que esteja sendo atendido pela CS pode ser feito pelo credenciamento.

Edital aberto desde janeiro

Atualmente, há 25 empresas habilitadas, cobrindo todo o Rio Grande do Sul. Elas podem elaborar projetos para diversas obras, desde intervenções de menor valor até construções novas. Desde janeiro, a SOP está com um edital aberto pelo qual as empresas manifestam seu interesse em prestar os serviços . Elas se inscrevem e definem em quais das oito regiões do credenciamento no Estado atuarão. Seguindo tal divisão, a seleção da responsável pela obra ocorre pela localização da demanda.

Os interessados em participar devem estar previamente registrados no Portal do Fornecedor RS , e o Portal de Compras Eletrônicas reúne o envio da documentação e os resultados da análise dos documentos. Por meio da Celic, o Estado verifica a capacidade financeira, a situação legal e a experiência das empresas. Estando tudo correto, elas entram para a lista à disposição da SOP.

Aperfeiçoamento é permanente

Mesmo com o sistema já em funcionamento, os processos prosseguem melhorando. Cada demanda é acompanhada para analisar entraves possíveis de serem eliminados e garantir o andamento correto e ágil. O aperfeiçoamento envolve servidores da Equipe de Gestão de Credenciamento (EGC), da Equipe de Contratos de Obras e Projetos (Ecop) e da Assessoria Jurídica da SOP.

Texto: Ariel Engster/Ascom SOP
Edição: Secom

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Geral Há 31 minutos

Rio instala câmeras inteligentes para buscas criminais em segundos

Até 2028, cidade vai contar 20 mil equipamentos de vigilância
Geral Há 31 minutos

Incêndio atinge barracão de escola de samba na zona portuária do Rio

Mais de 40 militares de seis unidades atuam para apagar o fogo

 Na inauguração, governador destacou compromisso do Estado em levar desenvolvimento a todas as regiões do RS -Foto: Vitor Rosa/Secom
Estradas Há 2 horas

Governador Eduardo Leite inaugura pavimentação da ERS-528, que fortalece integração entre Palmitinho e Pinheirinho do Vale

O governador Eduardo Leite inaugurou, nesta quarta-feira (22/10), a pavimentação da ERS-528, no segmento que liga os municípios de Palmitinho e Pin...

 “Cada quilômetro pavimentado significa mais oportunidades, integração e qualidade de vida”, disse Leite -Foto: Mauricio Tonetto/Secom
Estradas Há 2 horas

Em Ametista do Sul, Leite entrega pavimentação da ERS-591, ligando o município a Frederico Westphalen

Seguindo a agenda na região do Alto e Médio Uruguai, o governador Eduardo Leite entregou, nesta quarta-feira (22/10), a pavimentação da ERS-591, li...
Geral Há 2 horas

Influenciador Capitão Hunter é preso suspeito de estupro de vulnerável

Youtuber tem 45 anos e tem como público crianças e adolescentes

Tenente Portela, RS
20°
Parcialmente nublado
Mín. 13° Máx. 26°
20° Sensação
1.66 km/h Vento
66% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
05h52 Nascer do sol
18h46 Pôr do sol
Quinta
26° 13°
Sexta
29° 15°
Sábado
26° 16°
Domingo
19° 15°
Segunda
25° 12°
Últimas notícias
Tecnologia Há 5 minutos

Black Friday se aproxima e especialista alerta para golpes
Política Há 6 minutos

Câmara aprova urgência para votar projeto que cria bancada cristã
Senado Federal Há 20 minutos

Sessão especial vai celebrar os 10 anos do Arquivo S
Justiça Há 20 minutos

STF valida poder de investigação do Ministério Público do Rio
Geral Há 20 minutos

Rio instala câmeras inteligentes para buscas criminais em segundos

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari O TRIPA E SUAS ARTEIRICES
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,40 +0,25%
Euro
R$ 6,27 +0,33%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 615,179,92 -2,82%
Ibovespa
144,872,80 pts 0.55%
Mega-Sena
Concurso 2930 (21/10/25)
01
11
13
14
36
45
Ver detalhes
Quina
Concurso 6858 (21/10/25)
31
55
70
78
80
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3518 (21/10/25)
02
05
06
07
11
12
13
14
16
17
19
21
22
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2838 (20/10/25)
05
06
12
16
23
24
31
34
35
36
43
53
58
63
82
85
86
87
97
99
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2875 (20/10/25)
01
15
17
31
33
48
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias