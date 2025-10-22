Quarta, 22 de Outubro de 2025
Em Ametista do Sul, Leite entrega pavimentação da ERS-591, ligando o município a Frederico Westphalen

Seguindo a agenda na região do Alto e Médio Uruguai, o governador Eduardo Leite entregou, nesta quarta-feira (22/10), a pavimentação da ERS-591, li...

22/10/2025
22/10/2025 às 18h35
Em Ametista do Sul, Leite entrega pavimentação da ERS-591, ligando o município a Frederico Westphalen
“Cada quilômetro pavimentado significa mais oportunidades, integração e qualidade de vida”, disse Leite -Foto: Mauricio Tonetto/Secom

Seguindo a agenda na região do Alto e Médio Uruguai, o governador Eduardo Leite entregou, nesta quarta-feira (22/10), a pavimentação da ERS-591, ligando Ametista do Sul a Frederico Westphalen. O trecho, de 8,86 quilômetros, recebeu R$ 31,6 milhões em investimentos e passa a oferecer mais conforto, segurança e fluidez para o trânsito de moradores e turistas.

O governador ressaltou que cada nova obra de infraestrutura representa a transformação concreta na vida das pessoas e no desenvolvimento das regiões. “Quando a gente pavimenta uma estrada, não muda só a estrada, muda a vida das pessoas. Por ela circulam as riquezas que vêm da produção agrícola, o transporte de cargas, o turismo e quem busca saúde e educação em cidades próximas. Cada quilômetro pavimentado significa mais oportunidades, integração e qualidade de vida. É isso que o Estado está fazendo: investindo para conectar pessoas, impulsionar o desenvolvimento e fazer o Rio Grande do Sul avançar”, destacou Leite.

Executada pela Secretaria de Logística e Transportes (Selt), por meio do Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer), a obra é considerada fundamental para o desenvolvimento turístico e econômico da região. A pavimentação facilita o acesso a pontos turísticos de Ametista do Sul, conhecida nacionalmente por suas minas de pedras preciosas, além de fortalecer o comércio e o transporte de produtos locais.

O secretário de Logística e Transportes, Juvir Costella, enfatizou que a pavimentação da ERS-591 traz benefícios que vão além da mobilidade. “Esta é uma obra que muda a realidade das pessoas. O turismo, o transporte e o comércio local ganham força com uma estrada segura, moderna e de qualidade. O governo do Estado está presente onde o desenvolvimento acontece”, afirmou.

O diretor-geral do Daer, Luciano Faustino, ressaltou o empenho das equipes envolvidas na execução. “Foi um trabalho executado com rigor técnico, voltado à durabilidade e à segurança. A ERS-591 é mais uma demonstração de que estamos comprometidos em oferecer infraestrutura sólida e eficiente às comunidades gaúchas”, destacou.

Com a nova pavimentação, o acesso entre Frederico Westphalen e Ametista do Sul fica totalmente asfaltado, facilitando o transporte de cargas e o deslocamento de visitantes. A obra representa um marco para Ametista do Sul e Frederico Westphalen, conectando o município a novas oportunidades e ampliando o potencial turístico e econômico da região.

Investimentos em acessos asfálticos

Em Ametista do Sul e Frederico Westphalen tem governo do Estado investindo no futuro e conectando pessoas por meio de estradas seguras e modernas.

O Rio Grande do Sul avançou no aporte de recursos para obras de infraestrutura. Antes, os investimentos em rodovias que são portas de entrada aos municípios eram bem menores. Desde o início da atual gestão, o governo do Estado destinou mais de R$ 758 milhões em acessos asfálticos. Hoje, 27 acessos já estão concluídos, 20 seguem em obras e 15 têm início previsto, consolidando um novo ciclo de conectividade viária e integração territorial no Rio Grande do Sul.

“Tudo o que o Estado é capaz de fazer hoje só foi possível porque, lá atrás, enfrentamos com coragem o desafio de reorganizar as contas públicas e restaurar a confiança na gestão. As reformas não foram simples, exigiram apoio político e enfrentamento, mas garantiram que o Rio Grande do Sul voltasse a investir, a pagar em dia e a realizar obras que transformam a vida das pessoas. Quando governo e sociedade acreditam e trabalham juntos, o Estado se move, cresce e entrega resultados concretos para a população”, afirmou Leite.

Texto: Ascom Daer
Edição: Secom

