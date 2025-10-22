Quarta, 22 de Outubro de 2025
13°C 26°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Izalci critica falta de policiais no DF e defende escolas cívico-militares

Em pronunciamento no Plenário nesta quarta-feira (22), o senador Izalci Lucas (PL-DF) criticou a falta de investimentos em segurança pública no Dis...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Senado
22/10/2025 às 18h09
Izalci critica falta de policiais no DF e defende escolas cívico-militares
- Foto: Waldemir Barreto/Agência Senado

Em pronunciamento no Plenário nesta quarta-feira (22), o senador Izalci Lucas (PL-DF) criticou a falta de investimentos em segurança pública no Distrito Federal e a burocracia que, segundo ele, impede a convocação de novos policiais. O parlamentar disse que a situação tem contribuído para o aumento da violência e citou o assassinato de um adolescente de 16 anos durante um assalto.

— Nós temos, hoje, o menor contingente da história do DF em termos de policiais militares, polícia civil e bombeiro, exatamente por essa burocracia toda aí. Para você fazer um concurso e chamar [os aprovados], o governador tem que pedir, vai para o Planejamento, vai para a MGI [Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos], vai para o Ministério da Justiça, vai para a Casa Civil, depois vem aqui para o Congresso Nacional, volta para a Casa Civil, aí editam uma medida provisória. Um dos motivos dessa insegurança que está acontecendo em Brasília é exatamente a falta de contingente, a falta de respeito aos profissionais da segurança, o que é muito triste — afirmou.

O parlamentar também relatou casos de agressões a professores registrados em escolas do Distrito Federal e criticou a desvalorização da categoria. Izalci apontou ainda a crise enfrentada no setor de ensino, segundo ele, com baixos salários e condições precárias de trabalho. Para o senador, a educação precisa ser tratada como política de Estado.

A gente vê as péssimas condições, hoje, da educação, do salário dos professores, que sequer obedeceu àquilo que foi estabelecido no Plano Nacional de Educação e no plano diretor local da educação, que era para que o professor recebesse, no mínimo, 70% da média dos servidores. Hoje o professor está em penúltimo lugar em termos de remuneração. Nas escolas cívico-militares, basta ver o Ideb [Índice de Desenvolvimento da Educação Básica], a melhora e as filas dos pais querendo matricular. Por quê? Porque é uma escola onde tem disciplina, tem respeito. É o que é preciso na educação. Você não tem como dar uma aula se o aluno não o respeita, se não há silêncio, se há uma baderna dentro da sala e se você não pode fazer nada com o aluno — declarou.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
A senadora Damares Alves foi relatora da matéria - Foto: Waldemir Barreto/Agência Senado
Senado Federal Há 15 minutos

Senado aprova criação do Dia Nacional das Meninas

O Plenário do Senado aprovou nesta quarta-feira (22) o projeto de lei que cria o Dia Nacional das Meninas, a ser comemorado em 11 de outubro ( PL 2...

 - Foto: Waldemir Barreto/Agência Senado
Senado Federal Há 1 hora

Teresa Leitão comemora 22 anos do Bolsa Família e elogia programa Gás do Povo

Em pronunciamento no Plenário nesta terça-feira (21), a senadora Teresa Leitão (PT-PE) comemorou os 22 anos de criação do Bolsa Família. Ela ressal...

 - Foto: Waldemir Barreto/Agência Senado
Senado Federal Há 1 hora

Zenaide alerta para aumento dos casos de sífilis no país

Em pronunciamento no Plenário nesta quarta-feira (22), a senadora Zenaide Maia (PSD-RN) destacou a importância da prevenção e do diagnóstico precoc...

 - Foto: Waldemir Barreto/Agência Senado
Senado Federal Há 2 horas

Paim defende tarifa zero para transporte como política de inclusão

Em pronunciamento no Plenário nesta quarta-feira (22), o senador Paulo Paim (PT-RS) defendeu o avanço da proposta de tarifa zero no transporte públ...

 A audiência da CCT sobre planos do governo para uso de IA pela máquina pública federal foi requerida por Astronauta Marcos Pontes, que a presidiu - Foto: Saulo Cruz/Agência Senado
Senado Federal Há 2 horas

Em debate, governo prevê amplo uso de IA na saúde e na educação até 2028

Representantes do governo federal vislumbram um amplo uso de Inteligência Artificial (IA) nas políticas públicas, como no atendimento à saúde em re...

Tenente Portela, RS
25°
Tempo limpo
Mín. 13° Máx. 26°
25° Sensação
3 km/h Vento
47% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
05h52 Nascer do sol
18h46 Pôr do sol
Quinta
26° 13°
Sexta
29° 15°
Sábado
26° 16°
Domingo
19° 15°
Segunda
25° 12°
Últimas notícias
Senado Federal Há 15 minutos

Izalci critica falta de policiais no DF e defende escolas cívico-militares
Senado Federal Há 15 minutos

Senado aprova criação do Dia Nacional das Meninas
Geral Há 15 minutos

Influenciador Capitão Hunter é preso suspeito de estupro de vulnerável
Justiça Há 15 minutos

MP da Itália dá parecer favorável à extradição de Carla Zambelli
Economia Há 15 minutos

Privatizada em 2022, Eletrobras passa a se chamar Axia Energia

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari O TRIPA E SUAS ARTEIRICES
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,40 +0,25%
Euro
R$ 6,27 +0,31%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 611,967,78 -3,32%
Ibovespa
144,872,80 pts 0.55%
Mega-Sena
Concurso 2930 (21/10/25)
01
11
13
14
36
45
Ver detalhes
Quina
Concurso 6858 (21/10/25)
31
55
70
78
80
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3518 (21/10/25)
02
05
06
07
11
12
13
14
16
17
19
21
22
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2838 (20/10/25)
05
06
12
16
23
24
31
34
35
36
43
53
58
63
82
85
86
87
97
99
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2875 (20/10/25)
01
15
17
31
33
48
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias