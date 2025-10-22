Quarta, 22 de Outubro de 2025
Cleitinho pede perdão a Bolsonaro e diz que entrevista foi tirada de contexto

Em pronunciamento no Plenário nesta quarta-feira (22), o senador Cleitinho (Republicanos-MG) reafirmou sua lealdade ao ex-presidente Jair Bolsonaro...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Senado
22/10/2025 às 16h25
- Foto: Waldemir Barreto/Agência Senado

Em pronunciamento no Plenário nesta quarta-feira (22), o senador Cleitinho (Republicanos-MG) reafirmou sua lealdade ao ex-presidente Jair Bolsonaro e esclareceu declarações recentes feitas em entrevista. Segundo o parlamentar, suas falas foram editadas e interpretadas de forma equivocada, o que gerou críticas de apoiadores.

— Quero começar a minha fala hoje com uma coisa que meu pai sempre me ensinou: ser homem e, quando a gente tiver equívoco e tiver falha, reconhecer, ter humildade de reconhecer, e venho aqui hoje pedir perdão para o nosso querido ex-presidente Bolsonaro. Na minha entrevista, que eu dei sexta-feira agora — tiraram um pouco do contexto, também porque editaram uma parte toda da entrevista.Me equivoquei na hora de falar: eu penso uma coisa, falo outra e falo errado sobre a questão da gratidão. E a minha gratidão ao Bolsonaro, população brasileira, e, em especial, à toda a direita vai ser sempre eterna. Não tem preço que pague, gratidão não tem valor, e eu vou sempre pagar isso— declarou.

O senador lembrou o apoio recebido de Bolsonaro em sua candidatura e disse que não se afastará dessa posição. Ele destacou que considera a gratidão como um valor permanente em sua trajetória política e pessoal.

— Nunca vou ter problema nenhum, como um ser humano, como um cristão, de, quando eu me equivocar, não ter a hombridade e a humildade de subir aqui e falar: "Eu errei". Então, eu peço perdão às pessoas que se sentiram ofendidas por uma palavra que eu falei erradamente — eu pensei uma coisa e falei outra. Então, Bolsonaro, pode sempre contar comigo. Uma coisa que eu carrego na minha vida aqui é lealdade e gratidão, e eu sempre vou ser assim com o senhor e com todas as pessoas que estenderam a mão para mim — disse.

