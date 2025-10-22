Leite entrega pavimentação da ERS-324 entre Iraí e Planalto

O governador Eduardo Leite entregou, nesta quarta-feira (22/10), a pavimentação de um novo trecho da ERS-324, entre Iraí e Planalto, no Médio Alto Uruguai. A obra representa um importante passo para o fortalecimento da mobilidade regional, com 11 quilômetros de rodovia asfaltada e investimento de R$ 25,2 milhões.

Leite destacou que as obras rodoviárias no Médio Alto Uruguai reforçam o compromisso da gestão com todas as regiões do Estado. “Estamos entregando infraestrutura que transforma realidades. A ligação entre Iraí e Planalto representa segurança, integração e competitividade para a economia regional. É o Estado investindo para conectar pessoas e impulsionar o desenvolvimento dos municípios da região”, afirmou.

Executado pela Secretaria de Logística e Transportes (Selt), por meio do Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer), o projeto garante mais conforto, fluidez e segurança aos motoristas.

“Essa entrega representa o compromisso do governo de conectar as pessoas e fomentar a economia. O trecho, que parte do entroncamento com a BR-386, era uma demanda antiga da população local e agora se torna uma via estratégica para o escoamento da produção agrícola e para o turismo regional”, destacou o titular da Selt, Juvir Costella.

Os 11 quilômetros de rodovia asfaltada irão melhorar mobilidade na região, um antiga demanda local -Foto: Maurício Tonetto/Secom

O diretor-geral do Daer, Luciano Faustino, ressaltou o padrão técnico empregado na execução do projeto. “A pavimentação foi concluída com alto nível de qualidade e durabilidade. Nosso foco é entregar rodovias seguras, planejadas para resistir às demandas do transporte e às condições climáticas da região”, explicou.

Governo no Alto e Médio Uruguai

Em Iraí e Planalto tem governo do Estado investindo em infraestrutura e garantindo o direito de ir e vir com segurança. Com a conclusão do trecho, a ERS-324 passa a oferecer condições mais seguras de deslocamento, reduzindo custos logísticos e ampliando o potencial econômico local.

Desde 2019, o governo vem reduzindo significativamente o número de municípios sem acessos asfálticos. Já foram entregues 27 acessos pavimentados, outros 20 estão em execução e 15 devem começar em breve, representando o maior investimento da história com recursos próprios: mais de R$ 758 milhões destinados a transformar a mobilidade e a conectividade do Rio Grande do Sul.