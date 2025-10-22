Quarta, 22 de Outubro de 2025
13°C 26°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Leite entrega pavimentação da ERS-324 entre Iraí e Planalto

O governador Eduardo Leite entregou, nesta quarta-feira (22/10), a pavimentação de um novo trecho da ERS-324, entre Iraí e Planalto, no Médio Alto ...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
22/10/2025 às 16h25
Leite entrega pavimentação da ERS-324 entre Iraí e Planalto
"A ligação entre Iraí e Planalto representa segurança, integração e competitividade para a economia regional", frisou Leite -Foto: Maurício Tonetto/Secom

O governador Eduardo Leite entregou, nesta quarta-feira (22/10), a pavimentação de um novo trecho da ERS-324, entre Iraí e Planalto, no Médio Alto Uruguai. A obra representa um importante passo para o fortalecimento da mobilidade regional, com 11 quilômetros de rodovia asfaltada e investimento de R$ 25,2 milhões.

Leite destacou que as obras rodoviárias no Médio Alto Uruguai reforçam o compromisso da gestão com todas as regiões do Estado. “Estamos entregando infraestrutura que transforma realidades. A ligação entre Iraí e Planalto representa segurança, integração e competitividade para a economia regional. É o Estado investindo para conectar pessoas e impulsionar o desenvolvimento dos municípios da região”, afirmou.

Executado pela Secretaria de Logística e Transportes (Selt), por meio do Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer), o projeto garante mais conforto, fluidez e segurança aos motoristas.

“Essa entrega representa o compromisso do governo de conectar as pessoas e fomentar a economia. O trecho, que parte do entroncamento com a BR-386, era uma demanda antiga da população local e agora se torna uma via estratégica para o escoamento da produção agrícola e para o turismo regional”, destacou o titular da Selt, Juvir Costella.

Os 11 quilômetros de rodovia asfaltada irão melhorar mobilidade na região, um antiga demanda local -Foto: Maurício Tonetto/Secom
Os 11 quilômetros de rodovia asfaltada irão melhorar mobilidade na região, um antiga demanda local -Foto: Maurício Tonetto/Secom

O diretor-geral do Daer, Luciano Faustino, ressaltou o padrão técnico empregado na execução do projeto. “A pavimentação foi concluída com alto nível de qualidade e durabilidade. Nosso foco é entregar rodovias seguras, planejadas para resistir às demandas do transporte e às condições climáticas da região”, explicou.

Governo no Alto e Médio Uruguai

Em Iraí e Planalto tem governo do Estado investindo em infraestrutura e garantindo o direito de ir e vir com segurança. Com a conclusão do trecho, a ERS-324 passa a oferecer condições mais seguras de deslocamento, reduzindo custos logísticos e ampliando o potencial econômico local.

Desde 2019, o governo vem reduzindo significativamente o número de municípios sem acessos asfálticos. Já foram entregues 27 acessos pavimentados, outros 20 estão em execução e 15 devem começar em breve, representando o maior investimento da história com recursos próprios: mais de R$ 758 milhões destinados a transformar a mobilidade e a conectividade do Rio Grande do Sul.

Texto: Ascom Selt
Edição: Secom

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Geral Há 16 minutos

Influenciador Capitão Hunter é preso suspeito de estupro de vulnerável

Youtuber tem 45 anos e tem como público crianças e adolescentes

 -
Planejamento Há 2 horas

Governo publica normativa para regulamentar acesso ao prédio do Caff

O governo do Estado publicou, na edição desta quarta-feira (22/10) do Diário Oficial, a Instrução Normativa SPGG 19/2025 , que estabelece o novo mo...

 © Marcelo Camargo/Agência Brasil
Geral Há 3 horas

Governo anuncia R$ 170 milhões para o Programa Município Mais Seguro

Meta é fortalecer a segurança preparando guardas municipais
Geral Há 5 horas

Operação prende quadrilha que fazia leilões falsos na internet

Grupo movimentou quase R$ 2,3 milhões em 5 meses

 -
Planejamento Há 6 horas

Governo do Estado abre inscrições para treinamento sobre envio de planos de trabalho para projetos eleitos na Consulta Popular

O governo do Estado abriu inscrições para o treinamento sobre o envio dos planos de trabalho da Consulta Popular 2025, promovido pela Secretaria de...

Tenente Portela, RS
25°
Tempo limpo
Mín. 13° Máx. 26°
25° Sensação
3 km/h Vento
47% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
05h52 Nascer do sol
18h46 Pôr do sol
Quinta
26° 13°
Sexta
29° 15°
Sábado
26° 16°
Domingo
19° 15°
Segunda
25° 12°
Últimas notícias
Senado Federal Há 15 minutos

Izalci critica falta de policiais no DF e defende escolas cívico-militares
Senado Federal Há 15 minutos

Senado aprova criação do Dia Nacional das Meninas
Geral Há 15 minutos

Influenciador Capitão Hunter é preso suspeito de estupro de vulnerável
Justiça Há 15 minutos

MP da Itália dá parecer favorável à extradição de Carla Zambelli
Economia Há 15 minutos

Privatizada em 2022, Eletrobras passa a se chamar Axia Energia

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari O TRIPA E SUAS ARTEIRICES
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,40 +0,25%
Euro
R$ 6,27 +0,31%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 611,967,78 -3,32%
Ibovespa
144,872,80 pts 0.55%
Mega-Sena
Concurso 2930 (21/10/25)
01
11
13
14
36
45
Ver detalhes
Quina
Concurso 6858 (21/10/25)
31
55
70
78
80
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3518 (21/10/25)
02
05
06
07
11
12
13
14
16
17
19
21
22
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2838 (20/10/25)
05
06
12
16
23
24
31
34
35
36
43
53
58
63
82
85
86
87
97
99
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2875 (20/10/25)
01
15
17
31
33
48
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias