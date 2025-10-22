Quarta, 22 de Outubro de 2025
13°C 26°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Aprovado projeto que amplia proteção a mulher vítima de violência patrimonial

Crimes de dano patrimonial cometidos em contexto de violência doméstica contra a mulher passarão a ser processados pelo Ministério Público sem depe...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Senado
22/10/2025 às 14h08
Aprovado projeto que amplia proteção a mulher vítima de violência patrimonial
Relatora, Soraya Thronicke apoiou projeto, que prevê abertura de processo pelo MP sem depender de queixa da vítima - Foto: Edilson Rodrigues/Agência Senado

Crimes de dano patrimonial cometidos em contexto de violência doméstica contra a mulher passarão a ser processados pelo Ministério Público sem depender de queixa da vítima. A mudança está prevista no Projeto de Lei (PL) 295/2024 , aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) em decisão final nesta quarta-feira (22).

A proposta, de autoria do senador Zequinha Marinho (Podemos-PA), altera o Código Penal para estabelecer que esses casos terão ação penal pública incondicionada (que independem da vontade da vítima), como já ocorre em outros tipos de violência doméstica. A matéria, relatada pela senadora Soraya Thronicke (Podemos-MS), segue para análise da Câmara dos Deputados.

O texto acrescenta um parágrafo ao artigo 167 do Código Penal para definir que, quando o crime de dano ocorrer em situação de violência doméstica, será aberto processo, independentemente da manifestação da vítima.

A medida busca garantir a efetiva responsabilização de agressores e ampliar a proteção a mulheres que enfrentam abuso patrimonial, como destruição de bens, retenção de objetos ou prejuízos financeiros provocados por parceiros ou ex-parceiros.

Segundo a relatora, a proposta corrige uma lacuna da legislação e evita a impunidade em casos em que o dano patrimonial se soma a outras formas de violência doméstica, como a psicológica e a moral.

— A violência contra a mulher sempre tem como objetivo o controle da sua vida. E uma das formas mais efetivas de controle é manter a companheira financeiramente dependente de seu abusador, pois assim ela não tem condições de abandoná-lo — afirmou Soraya.

Destruição de bens

A senadora ressaltou que, como advogada de família, já presenciou situações em que disputas patrimoniais ou a destruição de bens são usadas como forma de vingança entre casais.

— Quando o casal busca ferir um ao outro, os filhos e o patrimônio viram instrumentos de retaliação. O projeto é essencial para romper com esse ciclo e garantir proteção efetiva às mulheres — disse.

O parecer da relatora aponta que o dano, muitas vezes, ocorre dentro de um contexto de ciúme, controle e dependência financeira, o que exige resposta mais firme do Estado.

A mudança proposta equipara o tratamento legal desse crime ao já adotado para ameaças e agressões físicas contra mulher, que também são processadas de forma automática desde 2024.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
O senador Marcos Rogério (D) é autor do requerimento para a diligência - Foto: Saulo Cruz/Agência Senado
Senado Federal Há 21 minutos

CDH aprova diligência para investigar desapropriações em Rondônia

A Comissão de Direitos Humanos (CDH) vai a Rondônia investigar a desapropriação de terras ocupadas por produtores rurais em áreas consideradas como...

 O senador Flávio Arns apresentou o relatório da senadora Mara Gabrilli - Foto: Saulo Cruz/Agência Senado
Senado Federal Há 41 minutos

Comissão aprova avaliação completa da saúde da mulher uma vez por ano

A Comissão de Direitos Humanos (CDH) aprovou nesta quarta-feira (22) um projeto que garante à mulher a avaliação completa de saúde pelo menos uma v...

 Proposta foi aprovada na CAE com apoio do relator, Fernando Farias, e segue para a CCJ - Foto: Andressa Anholete/Agência Senado
Senado Federal Há 41 minutos

Avança criação de sistema eletrônico para agilizar compras públicas

A Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) aprovou nesta quarta-feira (22) um projeto de lei que institui o Sistema de Compras Expressas (Sicx), para ...

 A senadora Damares Alves recomendou a aprovação do projeto com alterações - Foto: Saulo Cruz/Agência Senado
Senado Federal Há 41 minutos

Política Nacional contra o Antissemitismo passa na CDH e segue para CCJ

A Comissão de Direitos Humanos (CDH) do Senado aprovou nesta quarta-feira (22) o projeto de lei que cria a Política Nacional contra o Antissemitism...

 Fabiano Contarato apresentou voto favorável ao PL 5.329/2023, que segue à sanção presidencial - Foto: VALTERJR
Senado Federal Há 1 hora

CDH amplia rol de políticas sociais para crianças e adolescentes; texto vai à sanção

A Comissão de Direitos Humanos (CDH) aprovou nesta quarta-feira (22) um projeto que substitui a expressão “serviço social” por “assistência social”...

Tenente Portela, RS
26°
Tempo limpo
Mín. 13° Máx. 26°
26° Sensação
3.4 km/h Vento
36% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
05h52 Nascer do sol
18h46 Pôr do sol
Quinta
26° 13°
Sexta
29° 15°
Sábado
26° 16°
Domingo
19° 15°
Segunda
25° 12°
Últimas notícias
Saúde Há 18 minutos

Desinformação atrapalha prevenção do câncer de mama
Geral Há 18 minutos

Governo anuncia R$ 170 milhões para o Programa Município Mais Seguro
Economia Há 18 minutos

Em 12 anos, 66,5% dos jovens conseguiram deixar o Bolsa Família
Justiça Há 18 minutos

DPU pede que Eduardo Bolsonaro seja notificado por carta nos EUA
Senado Federal Há 18 minutos

CDH aprova diligência para investigar desapropriações em Rondônia

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari O TRIPA E SUAS ARTEIRICES
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,40 +0,30%
Euro
R$ 6,27 +0,36%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 618,919,39 -2,28%
Ibovespa
144,667,63 pts 0.43%
Mega-Sena
Concurso 2930 (21/10/25)
01
11
13
14
36
45
Ver detalhes
Quina
Concurso 6858 (21/10/25)
31
55
70
78
80
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3518 (21/10/25)
02
05
06
07
11
12
13
14
16
17
19
21
22
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2838 (20/10/25)
05
06
12
16
23
24
31
34
35
36
43
53
58
63
82
85
86
87
97
99
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2875 (20/10/25)
01
15
17
31
33
48
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias