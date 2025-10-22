Quarta, 22 de Outubro de 2025
CAE convida Galípolo a explicar acordo de leniência do BC com Campos Neto

O presidente do Banco Central (BC), Gabriel Galípolo, deverá comparecer ao Senado para prestar esclarecimentos sobre um acordo de leniência firmado...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Senado
22/10/2025 às 13h09
Presidente da CAE, Renan Calheiros quer ouvir Gabriel Galípolo sobre leniência do BC com Roberto Campos Neto - Foto: Andressa Anholete/Agência Senado

O presidente do Banco Central (BC), Gabriel Galípolo, deverá comparecer ao Senado para prestar esclarecimentos sobre um acordo de leniência firmado pela instituição envolvendo o ex-presidente do BC, Roberto Campos Neto. O convite foi apresentado por meio de requerimento do senador Renan Calheiros (MDB-AL), presidente da Comissão de Assuntos Econômicos (CAE).

Como base do requerimento ( REQ 109/2025 ), Renan apresentou matéria publicada na imprensa que aponta o pagamento de R$ 300 mil por Campos Neto para encerrar um processo administrativo relacionado a operações de câmbio.

O objetivo do convite, segundo Renan, é esclarecer os termos do acordo, a motivação jurídica e os impactos institucionais da medida, considerada inédita no âmbito do Banco Central. De acordo com a justificativa do requerimento, o caso suscita dúvidas sobre a condução de processos administrativos internos e sobre a transparência na responsabilização de agentes públicos.

Na justificativa, Renan Calheiros destacou que o esclarecimento é fundamental para preservar a credibilidade da autoridade monetária e garantir que os processos administrativos sancionadores ocorram de maneira transparente. “Na expectativa de que os esclarecimentos prestados são importantes para o fortalecimento institucional da Autoridade Monetária e da efetiva motivação e transparência nos processos administrativos sancionadores do Banco Central, solicitamos a aprovação deste requerimento”, afirma o senador.

O processo que é alvo do requerimento está relacionado a supostas irregularidades envolvendo operações cambiais realizadas durante a gestão anterior do BC, quando Roberto Campos Neto era o presidente. Com a assinatura do termo de compromisso, o ex-presidente teria sido isentado de responsabilização mediante pagamento ao Banco Central.

