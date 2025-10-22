Tudo Fácil de Santa Maria completa um ano de funcionamento com mais de 83 mil atendimentos

A unidade Tudo Fácil de Santa Maria , localizada na região Central do Rio Grande do Sul, completou, nesta quarta-feira (22/10), um ano do funcionamento de suas atividades. Ao longo do período, a agência registrou mais de 83 mil atendimentos, sendo 25 mil realizados nos últimos três meses.

A unidade constitui a disponibilidade de 60 serviços presenciais e mais de 750 pelo Portal de Serviços Digitais do Estado . A abrangência contempla cerca de 380 mil habitantes de diversos municípios da região Central do Rio Grande do Sul, como Cacequi, Dilermando de Aguiar, Itaara, Jaguari, Mata, Nova Esperança do Sul, São Martinho da Serra, São Pedro do Sul, São Sepé, São Vicente do Sul, Toropi e Vila Nova do Sul, entre outros.

Oportunidades

Os serviços mais procurados são a solicitação da 1ª e da 2ª vias da carteira de identidade, com mais de 36 mil atendimentos. Depois, vêm a entrega de documentos, em especial, das carteiras de identidade, com cerca de 31 mil atendimentos; e serviços relacionados ao IPE, tanto na área da saúde, quanto da previdência, com 8,2 mil atendimentos. Demandas do Departamento de Trânsito do Rio Grande do Sul (DetranRS), como apresentação de condutor, representaram 3 mil atendimentos.

Na sequência, com 2,4 mil atendimentos, estão serviços relacionados à Corsan e contas de água; serviços públicos municipais, com 962 atendimentos, e atenção para pessoas com deficiência e altas habilidades oferecida pela Faders, com 870 atendimentos.

Crescimento na demanda

A atividade no Tudo Fácil de Santa Maria apresenta tendência de elevação na quantidade de atendimentos. Projetado inicialmente para cerca de 6 mil prestações de serviço mensais, em cinco meses o volume superou a marca dos 8 mil atendimentos. Destes cinco maiores indicadores, três correspondem aos três meses recentes:

Julho - 8.454

A gosto - 8.589

Setembro -8.831

Localizado no subsolo do empreendimento Vitta Center, na Rua Pinheiro Machado, 2366, Centro, o espaço tem estrutura física de 382 metros quadrados, 18 guichês para interatividade presencial e seis posições para autoatendimento.

Sobre o Tudo Fácil

Com 27 anos de atividades no Rio Grande do Sul, o Tudo Fácil teve sua primeira unidade inaugurada em Porto Alegre, em 1º julho de 1998. Além das três sedes na capital, a Central de Serviços ao Cidadão conta ainda com unidades nas cidades de Caxias do Sul, Gravataí, Lajeado, Passo Fundo, Pelotas e Rio Grande. Em breve, Canoas terá sua agência.