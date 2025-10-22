Quarta, 22 de Outubro de 2025
13°C 26°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Tudo Fácil de Santa Maria completa um ano de funcionamento com mais de 83 mil atendimentos

A unidade Tudo Fácil de Santa Maria , localizada na região Central do Rio Grande do Sul, completou, nesta quarta-feira (22/10), um ano do funcionam...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
22/10/2025 às 12h39
Tudo Fácil de Santa Maria completa um ano de funcionamento com mais de 83 mil atendimentos
Para celebrar o primeiro aniversário, agência ganhou decoração especial -Foto: Divulgação SPGG

A unidade Tudo Fácil de Santa Maria , localizada na região Central do Rio Grande do Sul, completou, nesta quarta-feira (22/10), um ano do funcionamento de suas atividades. Ao longo do período, a agência registrou mais de 83 mil atendimentos, sendo 25 mil realizados nos últimos três meses.

A unidade constitui a disponibilidade de 60 serviços presenciais e mais de 750 pelo Portal de Serviços Digitais do Estado . A abrangência contempla cerca de 380 mil habitantes de diversos municípios da região Central do Rio Grande do Sul, como Cacequi, Dilermando de Aguiar, Itaara, Jaguari, Mata, Nova Esperança do Sul, São Martinho da Serra, São Pedro do Sul, São Sepé, São Vicente do Sul, Toropi e Vila Nova do Sul, entre outros.

Oportunidades

Os serviços mais procurados são a solicitação da 1ª e da 2ª vias da carteira de identidade, com mais de 36 mil atendimentos. Depois, vêm a entrega de documentos, em especial, das carteiras de identidade, com cerca de 31 mil atendimentos; e serviços relacionados ao IPE, tanto na área da saúde, quanto da previdência, com 8,2 mil atendimentos. Demandas do Departamento de Trânsito do Rio Grande do Sul (DetranRS), como apresentação de condutor, representaram 3 mil atendimentos.

Na sequência, com 2,4 mil atendimentos, estão serviços relacionados à Corsan e contas de água; serviços públicos municipais, com 962 atendimentos, e atenção para pessoas com deficiência e altas habilidades oferecida pela Faders, com 870 atendimentos.

Crescimento na demanda

A atividade no Tudo Fácil de Santa Maria apresenta tendência de elevação na quantidade de atendimentos. Projetado inicialmente para cerca de 6 mil prestações de serviço mensais, em cinco meses o volume superou a marca dos 8 mil atendimentos. Destes cinco maiores indicadores, três correspondem aos três meses recentes:

  • Julho -8.454
  • Agosto -8.589
  • Setembro -8.831

Localizado no subsolo do empreendimento Vitta Center, na Rua Pinheiro Machado, 2366, Centro, o espaço tem estrutura física de 382 metros quadrados, 18 guichês para interatividade presencial e seis posições para autoatendimento.

Sobre o Tudo Fácil

Com 27 anos de atividades no Rio Grande do Sul, o Tudo Fácil teve sua primeira unidade inaugurada em Porto Alegre, em 1º julho de 1998. Além das três sedes na capital, a Central de Serviços ao Cidadão conta ainda com unidades nas cidades de Caxias do Sul, Gravataí, Lajeado, Passo Fundo, Pelotas e Rio Grande. Em breve, Canoas terá sua agência.

Texto: Felipe Michalski/Ascom SPGG
Edição: Secom

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Geral Há 8 minutos

Operação prende quadrilha que fazia leilões falsos na internet

Grupo movimentou quase R$ 2,3 milhões em 5 meses

 -
Planejamento Há 1 hora

Governo do Estado abre inscrições para treinamento sobre envio de planos de trabalho para projetos eleitos na Consulta Popular

O governo do Estado abriu inscrições para o treinamento sobre o envio dos planos de trabalho da Consulta Popular 2025, promovido pela Secretaria de...
Geral Há 3 horas

EBC publica resultado da etapa de habilitação de Seleção TV Brasil

Ata final consolida lista definitiva de propostas

 Reforma do último pavimento está em andamento, com cerca de R$ 3 milhões já investidos na substituição total da cobertura -Foto: Rogério Fernandes/Ascom SSP
Segurança Pública Há 4 horas

Com investimento de R$ 4,9 milhões, Palácio da Polícia passa por modernização prevista para ser concluída em junho de 2026

O governo do Estado realiza, desde maio de 2025, obras no Palácio da Polícia Civil, em Porto Alegre, visando reforçar sua preservação e garantir a ...

 © Fernando Frazão/Agência Brasil
Geral Há 4 horas

Elite da Guarda Municipal que atuará armada no Rio recebe treinamento

Curso será concluído na primeira semana de novembro

Tenente Portela, RS
24°
Tempo limpo
Mín. 13° Máx. 26°
24° Sensação
3.91 km/h Vento
42% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
05h52 Nascer do sol
18h46 Pôr do sol
Quinta
26° 13°
Sexta
29° 15°
Sábado
26° 16°
Domingo
19° 15°
Segunda
25° 12°
Últimas notícias
Entretenimento Há 4 minutos

Mairiporã recebe Campeonato Paulista de Wakeboard
Geral Há 4 minutos

Operação prende quadrilha que fazia leilões falsos na internet
Senado Federal Há 4 minutos

Projeto que proíbe uso de telessaúde para orientação sobre aborto passa na CDH
Economia Há 4 minutos

Porto de São Sebastião será leiloado até abril de 2026, diz ministro
Economia Há 29 minutos

Restaurantes in loco podem elevar produtividade nas empresas

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari O TRIPA E SUAS ARTEIRICES
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,41 +0,40%
Euro
R$ 6,27 +0,32%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 622,213,17 -1,86%
Ibovespa
144,868,13 pts 0.48%
Mega-Sena
Concurso 2930 (21/10/25)
01
11
13
14
36
45
Ver detalhes
Quina
Concurso 6858 (21/10/25)
31
55
70
78
80
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3518 (21/10/25)
02
05
06
07
11
12
13
14
16
17
19
21
22
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2838 (20/10/25)
05
06
12
16
23
24
31
34
35
36
43
53
58
63
82
85
86
87
97
99
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2875 (20/10/25)
01
15
17
31
33
48
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias