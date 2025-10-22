Dueire homenageia agentes comunitários de saúde e de combate a endemias

O senador Fernando Dueire (MDB-PE), em pronunciamento na terça-feira (21), homenageou os agentes comunitários de saúde (ACS) e os agentes de combate a endemias (ACE). O parlamentar destacou o papel desses profissionais no funcionamento do Sistema Único de Saúde (SUS) e no atendimento direto às famílias.

— Os agentes comunitários de saúde são a base da atenção primária, promovendo a prevenção e o acompanhamento contínuo das famílias. Já os agentes de combate às endemias enfrentam com firmeza e responsabilidade doenças como a dengue, chikungunya, zika e outras endemias que desafiam o poder público e afetam diretamente o cotidiano da população — disse.

Dueire ressaltou que os agentes atuam em áreas urbanas e rurais em todo o país e destacou a forte presença em Pernambuco. De acordo com o Ministério da Saúde, o estado conta com 16.143 agentes comunitários de saúde e 5.267 agentes de combate a endemias, totalizando mais de 21 mil profissionais na linha de frente da atenção básica e da vigilância epidemiológica.

—Neste dia de reconhecimento, é fundamental reafirmarmos nossos compromissos: valorização profissional, condições dignas de trabalho, formação continuada e respeito aos direitos conquistados. A luta por melhores salários, equipamentos adequados, uniformes, capacitação permanente, segurança no trabalho e reconhecimento na profissão não podem e não devem ser esquecidos. Valorizar esses profissionais é fortalecer o SUS, é investir na prevenção, é cuidar do povo com responsabilidade e humanidade — declarou.

Neste mês são celebrados o Dia Nacional do Agente Comunitário de Saúde e o Dia Nacional dos Agentes de Combate às Endemias, ambos em 4 de outubro.