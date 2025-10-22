Operação Consortium prende cinco suspeitos de estelionato com consórcios em Passo Fundo

Na manhã desta terça-feira (21), a Polícia Civil, através da Delegacia de Polícia de São Francisco de Assis, deflagrou a Operação Consortium. A investigação teve início na cidade de São Francisco de Assis, a partir de quatro vítimas que relataram terem adquirido cartas de consórcio supostamente contempladas junto à investigada, residente em Passo Fundo.

Cinco pessoas foram presas durante a ação, sendo duas mulheres e dois homens presos temporariamente, além de uma mulher presa de forma preventiva. Foram apreendidos diversos aparelhos celulares, um veículo, diversas bolsas de luxo, aparelhos eletrônicos, R$ 41.000,00 (quarenta mil reais) em espécie e uma pistola calibre 380.

As diligências revelaram um esquema articulado de estelionatos, com atuação em diversos municípios do Estado, possuindo vítimas até de fora do Estado do Rio Grande do Sul.

O grupo de estelionatários lucrou valores superiores a dois milhões de reais com inúmeras vítimas. Os criminosos ofereciam consórcios contemplados para as vítimas que, por sua vez, realizavam depósitos financeiros em contas designadas pela organização. As supostas cartas de crédito contempladas nunca eram entregues para as vítimas.

Após a identificação dos estelionatários, foram representadas pelas prisões preventivas e temporárias dos principais integrantes do grupo criminoso. Também foi realizado o cumprimento de mandados de busca e apreensão em diversos endereços, todos na cidade de Passo Fundo, assim como foi representado ao Poder Judiciário pelo bloqueio de mais de R$ 2.800.000,00 (dois milhões e oitocentos mil reais), além do sequestro de veículos do grupo criminoso.

A deflagração da operação contou com mais de 30 policiais civis e oito viaturas, das cidades de São Francisco de Assis, Santiago, Jaguari, São Vicente do Sul e Passo Fundo, além do efetivo da Operação Protetor das Fronteiras e Divisas.