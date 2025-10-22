Quarta, 22 de Outubro de 2025
13°C 26°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Colisão entre carro e moto deixa motociclista ferido em Tiradentes do Sul

Acidente ocorreu no centro da cidade; vítima foi socorrida pelo Samu e levada ao hospital

Por: Marcelino Antunes Fonte: Três Passos News
22/10/2025 às 10h34
Colisão entre carro e moto deixa motociclista ferido em Tiradentes do Sul
(Foto: Reprodução / Três Passos News)

Um acidente de trânsito envolvendo dois veículos deixou uma pessoa ferida no início da manhã desta quarta-feira, 22, em Tiradentes do Sul. O fato aconteceu na Avenida Tiradentes, em frente ao ginásio de esportes, no centro da cidade.

Conforme informações, houve uma colisão entre uma motocicleta CBR e um VW Gol, causando a queda e ferimentos no motociclista, de 45 anos, que foi socorrido pelo Samu e encaminhado ao Hospital de Caridade de Três Passos. O motorista do carro, de 76 anos, não se feriu.

 

 

 

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Ação Policial Há 59 minutos

Brigada Militar prende homem condenado por estupro de vulnerável em Passo Fundo

Prisão ocorreu durante a Operação Proscriptus no bairro Integração.

 (Foto: Polícia Civil)
Ação Policial Há 2 horas

Operação “Contra Malum” combate tráfico de drogas no Noroeste gaúcho

Polícia Civil prende duas pessoas e apreende drogas, dinheiro e munições em Palmeira das Missões e Frederico Westphalen

 (Foto: Ilustrativa)
Tragédia Rural Há 2 horas

Criança de 10 anos morre após encostar em cerca elétrica em Mato Queimado

Vítima foi socorrida e levada ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos.

 (Foto: 3°BABM / Frederico Westphalen
Crime Ambiental Há 1 dia

Brigada Militar flagra poluição do solo em Boa Vista das Missões

Descarte ilegal de efluentes domésticos em área de vegetação nativa resulta em notificação e investigação.

 (Foto: Divulgação / Receita Federal)
Ação Fiscal Há 1 dia

Receita Federal apreende mais de R$ 100 mil em produtos ilegais nos Correios

Operação em Passo Fundo e Santo Ângelo combate contrabando e descaminho de mercadorias estrangeiras

Tenente Portela, RS
18°
Tempo limpo
Mín. 13° Máx. 26°
18° Sensação
4.73 km/h Vento
64% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
05h52 Nascer do sol
18h46 Pôr do sol
Quinta
26° 13°
Sexta
29° 15°
Sábado
26° 16°
Domingo
19° 15°
Segunda
25° 12°
Últimas notícias
Câmara Há 8 minutos

Deputado defende criação de programa nacional de transporte público gratuito; assista
Senado Federal Há 8 minutos

Flávio Arns defende suspensão de decreto do governo sobre educação de PcDs
Justiça Há 8 minutos

MP e Polícia Civil deflagram ação contra lavagem de dinheiro do PCC
Geral Há 8 minutos

EBC publica resultado da etapa de habilitação de Seleção TV Brasil
Trânsito Há 18 minutos

Colisão entre carro e moto deixa motociclista ferido em Tiradentes do Sul

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari O TRIPA E SUAS ARTEIRICES
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,39 +0,09%
Euro
R$ 6,25 -0,06%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 618,604,13 -2,12%
Ibovespa
144,217,92 pts 0.09%
Mega-Sena
Concurso 2930 (21/10/25)
01
11
13
14
36
45
Ver detalhes
Quina
Concurso 6858 (21/10/25)
31
55
70
78
80
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3518 (21/10/25)
02
05
06
07
11
12
13
14
16
17
19
21
22
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2838 (20/10/25)
05
06
12
16
23
24
31
34
35
36
43
53
58
63
82
85
86
87
97
99
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2875 (20/10/25)
01
15
17
31
33
48
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias