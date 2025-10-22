Colisão entre carro e moto deixa motociclista ferido em Tiradentes do Sul

Um acidente de trânsito envolvendo dois veículos deixou uma pessoa ferida no início da manhã desta quarta-feira, 22, em Tiradentes do Sul. O fato aconteceu na Avenida Tiradentes, em frente ao ginásio de esportes, no centro da cidade.

Conforme informações, houve uma colisão entre uma motocicleta CBR e um VW Gol, causando a queda e ferimentos no motociclista, de 45 anos, que foi socorrido pelo Samu e encaminhado ao Hospital de Caridade de Três Passos. O motorista do carro, de 76 anos, não se feriu.