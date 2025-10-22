Com investimento de R$ 4,9 milhões, Palácio da Polícia passa por modernização prevista para ser concluída em junho de 2026

O governo do Estado realiza, desde maio de 2025, obras no Palácio da Polícia Civil, em Porto Alegre, visando reforçar sua preservação e garantir a modernização do prédio. Quando concluídas, em junho de 2026, as intervenções que somam R$ 4,9 milhões resultarão em um ambiente de trabalho mais acolhedor e com espaço adequado para o atendimento ao cidadão.



Para assegurar a segurança dos servidores e da população em geral, são realizadas avaliações técnicas periódicas e contínuas, a fim de verificar a estabilidade estrutural do prédio. Em 31 de julho de 2025, a empresa executora emitiu um laudo técnico estrutural atestando não haver risco aparente de instabilidade global ou local no edifício. Em 4 de setembro, foram concluídos os serviços de recomposição envolvendo três vigas de concreto armado, um investimento de R$ 69 mil.

O delegado Rodrigo Machado Reis, do Departamento de Administração Policial (DAP), explica que com a reforma do prédio de quatro andares, a Polícia Civil busca garantir a dignidade para os servidores no ambiente de trabalho, o que, por conta da grandiosidade da obra, pode gerar algum transtorno temporário. “As intervenções são supervisionadas por equipes técnicas qualificadas, compostas por arquitetos e engenheiros, que garantem a segurança e o reparo imediato de quaisquer eventualidades, como as infiltrações ocorridas durante a troca do telhado, as quais foram prontamente sanadas, sem comprometer a estrutura”, disse o delegado.

Segundo Reis, com as melhorias, os gaúchos terão acesso a um imóvel condizente com as demandas sociais. "Ao término das reformas, haverá uma realocação dos departamentos da Polícia Civil no prédio. Do segundo ao quarto andar será alocada a estrutura administrativa. O atendimento ao público será realizado no primeiro andar, a fim de oferecer mais acessibilidade aos usuários”, finalizou.



A Chefia da Polícia Civil reforça seu compromisso e informa, que, apesar dos desafios inerentes a uma obra de grande porte em um edifício histórico, todas as providências estão sendo adotadas para preservar a segurança de servidores, do público e a integridade do prédio.

Principais frentes de trabalho

A reforma do último pavimento está em andamento, com aproximadamente R$ 3 milhões já investidos na substituição total da cobertura por uma estrutura metálica, onde foram instaladas telhas termoacústicas. A alteração busca melhorar a drenagem da água da chuva e proporcionar mais conforto térmico. Essa etapa também envolve a modernização da rede elétrica, instalação de novos reservatórios e de um sistema de proteção contra descargas atmosféricas.

A execução possui acompanhamento técnico permanente de uma empresa contratada, fiscalização da Secretaria de Obras Públicas (SOP) e fiscalização administrativa da Assessoria de Engenharia da Polícia Civil. As obras da cobertura devem ser concluídas até dezembro de 2025.

Em processo de contratação, estimada em R$ 1,7 milhão, parte da reforma contemplará a renovação de pisos, da pintura e da rede de computadores e telefonia, assegurando condições ideais para a reocupação do espaço. A previsão de entrega é junho de 2026.

A obra de adaptação da antiga Casa de Custódia também está em andamento e deve ficar pronta até janeiro. A nova instituição prisional deverá ser inaugurada na Cidade da Polícia (na Av. Bento Gonçalves), em novembro deste ano. O espaço que ela ocupa hoje no Palácio irá abrigar a Divisão de Serviços Gerais e permitir a futura ampliação das instalações do Departamento de Saúde (Policlínica).

O serviço de modernização da fachada está em fase final de licitação. A empresa vencedora irá instalar novas placas de sinalização corporativa. As placas danificadas serão substituídas e a empresa revisará a fixação das remanescentes. A previsão é de que essa etapa inicie em novembro de 2025 e seja entregue até janeiro do próximo ano.

A reforma do térreo, que abrigava o antigo Serviço de Protocolo Geral e Arquivo (SPGA), está em fase de contratação. A obra de cerca de R$ 100 mil visa reabilitar salas para a reocupação pelo SPGA, melhoria das instalações da 1ª Delegacia da Mulher (Deam) e da Delegacia do Idoso. Estão previstos ajustes na rede elétrica, pintura, recuperação de pisos, de revestimentos e dos forros. Esta etapa será finalizada até fevereiro de 2026.