Quarta, 22 de Outubro de 2025
13°C 26°C
Tenente Portela, RS
Brigada Militar prende homem condenado por estupro de vulnerável em Passo Fundo

Prisão ocorreu durante a Operação Proscriptus no bairro Integração.

Por: Marcelino Antunes Fonte: Repórter Policial João Victor Lopes / Rádio Uirapuru
22/10/2025 às 09h53
Brigada Militar prende homem condenado por estupro de vulnerável em Passo Fundo

Na noite da terça-feira (21), a Brigada Militar, por meio do 3° Regimento de Polícia Montada (3° RPMon), efetuou a prisão de um indivíduo com mandado de prisão em aberto no bairro Integração, em Passo Fundo.

Conforme informações, a ação ocorreu durante a Operação Proscriptus, quando uma equipe da Força Tática, em patrulhamento tático motorizado, recebeu informações de que um homem procurado pela Justiça estaria na Rua Nicolau Lenz.

Os policiais deslocaram-se até o endereço e realizaram a abordagem do suspeito, que foi devidamente identificado. Na verificação dos sistemas, foi confirmado o mandado de prisão expedido pela 2ª Vara Criminal de Passo Fundo/RS, referente ao artigo 217-A do Código Penal (estupro de vulnerável), com pena de 14 anos de reclusão.

Diante dos fatos, o indivíduo recebeu voz de prisão, sendo conduzido à Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento (DPPA) para os procedimentos legais. Posteriormente, foi recolhido ao Presídio Regional de Passo Fundo, onde permanecerá à disposição da Justiça.

 

 

 

(Foto: Reprodução / Três Passos News)
