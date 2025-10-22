Quarta, 22 de Outubro de 2025
Elite da Guarda Municipal que atuará armada no Rio recebe treinamento

Curso será concluído na primeira semana de novembro

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
22/10/2025 às 09h48
© Fernando Frazão/Agência Brasil

Agentes da Divisão de Elite da Guarda Municipal do Rio, que farão a segurança armada nas ruas, estão recebendo treinamento prático e teórico da Secretaria de Segurança Pública (Senasp) e da Polícia Rodoviária Federal (PRF). O prefeito do Rio, Eduardo Paes, visitou nessa terça-feira (21) a Academia de Formação em Irajá, na zona norte da cidade.

"Queremos uma Força que tenha a capacidade de combater a criminalidade, que respeite o cidadão, que faça a abordagem adequada, mas que aja com muita firmeza e preparo. A parceria com a PRF dá à Força Municipal o treinamento com mais qualidade. Não será responsabilidade da Força Municipal o combate ao crime organizado e o enfrentamento em áreas dominadas pelo tráfico ou milícia. Ela terá um papel de combate aos roubos e furtos nos bairros, auxiliando o trabalho das polícias Civil e Militar”, afirmou o prefeito.

Os alunos da primeira turma da Divisão de Elite estão em treinamento em um curso de 440 horas, com disciplinas que vão desde armamento, tiro e técnicas de abordagem até gestão de crises, direitos humanos e treinamento com câmeras corporais, além de oficinas de vivência policial e simulações que reproduzem situações reais das atividades nas ruas.

O curso é preparatório e eliminatório, e a primeira turma tem previsão de conclusão na primeira semana de novembro. Somente após a aprovação em todas as etapas, os alunos serão oficialmente incorporados à Força Municipal. Logo em seguida, a segunda turma de aprovados no processo seletivo ingressará no curso, também em novembro.

“Este momento do treinamento é muito importante. São agentes que já compõem a Guarda Municipal e isso proporciona uma experiência de cidade, de trabalho preventivo. Com o incremento na função, com o policiamento ostensivo e preventivo e uso de arma de fogo, há a necessidade de um treinamento adicional, com técnicas de abordagem com arma de fogo, de disparo de arma de fogo, técnicas de defesa policial. Estou muito satisfeito com o treinamento, temos acompanhado uma evolução significativa no desempenho dos agentes”, disse o diretor-geral da Força Municipal, Brenno Carnevale.

Seguro de vida

A prefeitura do Rio já publicou no Diário Oficial a autorização de abertura de licitação para a prestação de serviços de seguro de vida e acidentes pessoais em grupo para até 2.100 agentes ativos da Força Municipal.

“Esse agente que vai para as ruas, como acontece com o policial civil e militar, combater o crime, que passa a andar armado e enfrentar situações difíceis numa cidade com as características do Rio, tem de estar protegido pelo Estado. Tem que ter um bom salário, bom equipamento e também esses confortos. Um seguro de vida. Esse é um serviço que demanda risco de vida permanente”, disse Eduardo Paes.

