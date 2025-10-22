Operação “Contra Malum” combate tráfico de drogas no Noroeste gaúcho

A Polícia Civil do Rio Grande do Sul deflagrou, na manhã de ontem, terça-feira (21), a Operação “Contra Malum”, resultado de uma ação integrada entre as Delegacias de Polícia de Palmeira das Missões e Frederico Westphalen, com foco no combate ao tráfico de drogas na Região Noroeste do Estado.

A operação é fruto de uma investigação que identificou a atuação coordenada de um grupo criminoso nos dois municípios. Durante as diligências, foram cumpridos cinco mandados de busca e apreensão — três em Palmeira das Missões e dois em Frederico Westphalen — e um mandado de prisão preventiva.

Duas pessoas foram presas: uma delas em cumprimento à prisão preventiva e autuada em flagrante por tráfico e associação para o tráfico; a outra, presa em flagrante por envolvimento direto nas práticas criminosas investigadas.

Em Palmeira das Missões, os agentes apreenderam sete estojos de munição e uma balança de precisão. Já em Frederico Westphalen, foram localizadas diversas porções de cocaína, dinheiro em espécie, celulares, anotações e materiais usados para o preparo e embalagem dos entorpecentes.

A Polícia Civil reforçou que o combate ao tráfico de drogas é prioridade institucional, pois o crime está diretamente ligado a outros delitos e impacta a segurança e a estabilidade social.

As investigações continuam, com análise do material apreendido e a adoção das medidas legais cabíveis.