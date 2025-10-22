Quarta, 22 de Outubro de 2025
13°C 26°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Residência é arrombada e caso gera revolta em Miraguaí

Invasão em casa de empresário deixa cenário de destruição no bairro Irapuá; moradores cobram ação das autoridades

Por: Andre Eberhardt Fonte: Jornal Província- Com informações Rádio Lider
22/10/2025 às 07h15
Residência é arrombada e caso gera revolta em Miraguaí
(Foto: Rádio Lider)

Uma residência localizada no bairro Irapuá, em Miraguaí, foi alvo de criminosos na noite de terça-feira, 21 de outubro. O imóvel, pertencente a um empresário da cidade, foi completamente revirado durante a ação.

Segundo informações recebidas, os invasores arrombaram uma janela e vasculharam todos os cômodos da casa. Nem mesmo os lixos da cozinha e do banheiro foram poupados — tudo foi espalhado pelo chão, resultando em um cenário de destruição que revoltou a comunidade local.

As imagens do local impressionam, mostrando móveis, armários e objetos pessoais completamente revirados. Entre os itens levados estão joias, uma bolsa, o cofre das crianças e outros objetos, ainda em processo de contabilização.

Esse caso se soma a outros arrombamentos registrados nos últimos dias em Miraguaí, aumentando a sensação de insegurança entre os moradores. A população pede providências imediatas das autoridades para conter a onda de crimes.

A Polícia segue investigando o caso e trabalha para identificar os autores do arrombamento.

 
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
© Tomaz Silva/Agência Brasil
Geral Há 7 horas

Rio registra madrugada mais fria da década em outubro

Temperatura mínima registrada foi de 11,3°C às 3h25

 -
Fazenda Há 10 horas

Proprietários de veículos têm até 31 de outubro para garantir desconto no IPVA 2026 pela modalidade Bom Cidadão

Ainda dá tempo dos motoristas gaúchos garantirem desconto extra no IPVA 2026. Os proprietários de veículos registrados no Rio Grande do Sul têm até...

 © Marcello Casal JrAgência Brasil
Geral Há 10 horas

Mega-Sena acumula novamente e prêmio principal vai para R$ 85 milhões

Números sorteados foram: 01 - 11 - 13 - 14 - 36 - 45

 Foto: Reprodução/Secom SC
Relações Inter... Há 12 horas

Cônsul da Malásia faz primeira visita a Santa Catarina para cooperação em comércio, tecnologia e educação

Fotos: Roberto Zacarias/Secom GOVSCCônsul Comercial para o Brasil, Guianas e Suriname, Amirul Azman Ahmad, destaca o potencial catarinense em energ...
Geral Há 14 horas

PF faz operação contra importação clandestina de remédio emagrecedor

Caso envolve servidor da Anvisa que desviou fármacos apreendidos

Tenente Portela, RS
13°
Tempo limpo
Mín. 13° Máx. 26°
12° Sensação
4.34 km/h Vento
81% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
05h52 Nascer do sol
18h46 Pôr do sol
Quinta
26° 13°
Sexta
29° 15°
Sábado
26° 16°
Domingo
19° 15°
Segunda
25° 12°
Últimas notícias
Fiscalização Há 20 minutos

Mais de 1.000 metros de redes ilegais são retirados do Rio Uruguai em Derrubadas
Segurança Urbana Há 22 minutos

Residência é arrombada e caso gera revolta em Miraguaí
Justiça Há 7 horas

Moraes pede vista e suspende julgamento sobre desoneração no STF
Política Há 7 horas

Câmara aumenta penas para crimes como extorsão e escudo humano
Geral Há 7 horas

Rio registra madrugada mais fria da década em outubro

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari O TRIPA E SUAS ARTEIRICES
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,39 +0,03%
Euro
R$ 6,25 -0,01%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 616,821,84 -2,34%
Ibovespa
144,085,16 pts -0.29%
Mega-Sena
Concurso 2930 (21/10/25)
01
11
13
14
36
45
Ver detalhes
Quina
Concurso 6858 (21/10/25)
31
55
70
78
80
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3518 (21/10/25)
02
05
06
07
11
12
13
14
16
17
19
21
22
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2838 (20/10/25)
05
06
12
16
23
24
31
34
35
36
43
53
58
63
82
85
86
87
97
99
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2875 (20/10/25)
01
15
17
31
33
48
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias