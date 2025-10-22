Residência é arrombada e caso gera revolta em Miraguaí

Uma residência localizada no bairro Irapuá, em Miraguaí, foi alvo de criminosos na noite de terça-feira, 21 de outubro. O imóvel, pertencente a um empresário da cidade, foi completamente revirado durante a ação.

Segundo informações recebidas, os invasores arrombaram uma janela e vasculharam todos os cômodos da casa. Nem mesmo os lixos da cozinha e do banheiro foram poupados — tudo foi espalhado pelo chão, resultando em um cenário de destruição que revoltou a comunidade local.

As imagens do local impressionam, mostrando móveis, armários e objetos pessoais completamente revirados. Entre os itens levados estão joias, uma bolsa, o cofre das crianças e outros objetos, ainda em processo de contabilização.

Esse caso se soma a outros arrombamentos registrados nos últimos dias em Miraguaí, aumentando a sensação de insegurança entre os moradores. A população pede providências imediatas das autoridades para conter a onda de crimes.

A Polícia segue investigando o caso e trabalha para identificar os autores do arrombamento.